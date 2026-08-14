Nacionales
14 de agosto de 2026 a la - 12:41

Persisten las quejas por la mala calidad del agua en Caacupé

Este es el aspecto que presenta el agua que llega a los hogares de vecinos de la compañía Cabañas, en Caacupé.
Este es el aspecto que presenta el agua que llega a los hogares de vecinos de la compañía Cabañas, en Caacupé.