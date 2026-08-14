Nacionales
14 de agosto de 2026 a la - 12:13

San Juan Bautista: pobladores de Ibáñez Rojas claman por un camino de todo tiempo

Ciclista con mochila avanza por camino de barro, mientras un auto atascado queda en el fondo rodeado de vegetación.
Vecinos de la comunidad de Ibáñez Rojas, San Juan Bautista, Misiones, reclaman la reparación y el mejoramiento del camino vecinal, que queda prácticamente intransitable tras las lluvias.Jesús Riveros