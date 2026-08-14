Nacionales
14 de agosto de 2026 a la - 12:01

Yataity del Norte: vecinos claman terminación de dos puentes de hormigón

Los lugareños claman la terminación de los trabajos de esta pasarela ubicada sobre la Calle 16 de Julio
Los residentes piden la pronta culminación de la pasarela en la Calle 6 de Enero, actualmente paralizada.Sergio Escobar