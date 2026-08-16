Monseñor Omar López cuestiona el individualismo y llama a un pacto nacional por el bien común

En la capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista, se realizó esta tarde la celebración en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, en la parroquia que lleva su mismo nombre. La celebración eucarística estuvo presidida por monseñor Osmar López, obispo de Misiones y Ñeembucú.

Durante su homilía, el religioso reflexionó sobre la realidad del Paraguay y cuestionó a quienes, movidos por el individualismo y la ambición, destruyen los bienes públicos y se apropian de aquello que pertenece a todos.

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Tomando como referencia la figura de María, elevada a lo más alto del cielo, monseñor López invitó a los fieles a “buscar los bienes de arriba” y a dejar de lado las actitudes que ponen el interés individual por encima del bienestar colectivo.

“¿Cuánto necesitamos ser como María, buscar los bienes de arriba?”, planteó el obispo, antes de advertir sobre la presencia del “hombre mundano” o “hombre terrenal” en cada persona.

El “dragón” que devora

El religioso utilizó la figura del dragón mencionada en uno de los pasajes de la biblia para representar aquellas conductas humanas que, según explicó, destruyen y devoran todo lo que encuentran a su paso.

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“¿Y qué es lo único que sabe hacer el dragón? Devorar. Lo único que sabe hacer es devorar. Y ese hombre que devora, ese dragón, lastimosamente está en nosotros también”, expresó.

López sostuvo que ese “hombre terrenal” es aquel que piensa únicamente en sí mismo y no tiene consideración por los demás. Lo vinculó con hechos como el robo, la destrucción, la contaminación ambiental y la apropiación de bienes que pertenecen a toda la sociedad.

“Ese hombre terrenal destruye todo lo que encuentra a sus pasos, hasta las cosas más hermosas que Dios ha creado. No le importa ensuciar, envenenar o destruir; por eso tira su basura donde sea, envenena los arroyos y los ríos, porque lo único que le importa es ganar”, cuestionó.

Crítica al uso de los bienes públicos

En otro tramo de su homilía, el obispo apuntó directamente contra la apropiación indebida de los recursos públicos y los bienes del Estado. “Este hombre terrenal por eso se apropia de lo que no es suyo, sin importar que eso que era para todos se guarda para sí”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el “dragón” también representa a quienes “devoran el dinero público” y utilizan los bienes del Estado en beneficio propio. “En cualquier lugar que le toca no se hace la pregunta: ‘¿Qué haría Cristo en mi lugar?’, sino que: ‘¿Qué beneficio puedo sacar de esto?’”, afirmó.

Para López, esa conducta es contraria a los valores que representa María y refleja una sociedad marcada por el individualismo, la competencia y la búsqueda del beneficio personal.

“Un Paraguay rico, pero empobrecido”

En el tramo final de su mensaje, monseñor López vinculó la celebración de la Virgen de la Asunción con la necesidad de construir un país orientado al bien común.

“En este año del bien común, la fiesta de la Asunción de la Virgen nos invita, nos inspira a levantar la mirada hacia lo alto, a levantar este Paraguay tan rico y rico de verdad, pero tan empobrecido por algunas de sus autoridades y habitantes”, manifestó.

Finalmente, recordó que los obispos del Paraguay han planteado la necesidad de alcanzar un pacto nacional por el bien común y pidió que ese compromiso tenga como prioridad a los sectores más vulnerables.