Reclaman caminos de todo tiempo en comunidades de San Miguel

​Pobladores de las comunidades de Ysypo Potrero y San Pedro, que son compañías del distrito de San Miguel, Misiones, están sufriendo el mal estado de sus caminos, que son vías indispensables para salir a la ciudad.​

Las precipitaciones registradas la semana pasada en la zona de Misiones dejaron en evidencia el estado calamitoso del camino que conecta ambas comunidades y da salida hacia la ruta PY01.​

Actualmente, en varios tramos se observan rutas cortadas por el agua que escurría por la falta de cunetas adecuadas para que el agua de lluvia pueda correr en los costados, lo cual dificulta seriamente el tránsito de los vecinos.​

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Aparte de esto, son caminos de tierra roja, la cual en los días de lluvia se vuelve totalmente intransitable, lo que significa que se debería realizar un buen raspado y cargar ripios con buena compactación para que pueda ser un camino de todo tiempo y realizar la canalización adecuada para evitar el estancamiento del agua en medio del camino.​

En ese contexto, el pasado 28 de enero, los vecinos se reunieron con la intendenta Elvina González de Díaz (ANR-HC) para plantearle la situación.

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En aquella oportunidad, la mandataria se comprometió a gestionar recursos ante la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas para solucionar el problema.​

Sin embargo, según los habitantes, el trabajo realizado fue de muy mala calidad, un típico trabajo “vai vai” que no resiste ni siquiera un día de lluvia.

Entraron las maquinarias, pero solo realizaron el raspado del camino, y únicamente en ciertos tramos, dejando de lado los lugares más críticos.​

Aparte de esto, en varias zonas se necesita el ensanchamiento del camino porque es muy angosto y, además, una limpieza adecuada, ya que los costados están llenos de malezas, y en horas de la noche eso lo convierte en una zona muy oscura y, por ende, muy peligrosa.​

Los vecinos remarcan que lo correcto hubiera sido realizar un raspado profundo, carga de ripio, perfilado y construcción de cunetas a ambos lados para evitar el estancamiento de agua. Al no haberse ejecutado estos pasos fundamentales, hoy el camino vuelve a estar totalmente intransitable y deteriorado.​

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Los pobladores de la zona son principalmente pequeños productores que se dedican a la agricultura, horticultura y cría de animales domésticos para la venta, como gallina casera y cerdos.

Aparte de esto, los pobladores también se dedican al cultivo de remedios yuyos, tanto para tereré y mate, para su respectiva venta. ​Claman por una solución permanente y señalan que ya están cansados de promesas que jamás se cumplen.