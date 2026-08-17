Nacionales
17 de agosto de 2026 a la - 10:53

Reclaman caminos de todo tiempo en comunidades de San Miguel

Camino de tierra en zona rural rodeado de vegetación, en mal estado y marcado por surcos de agua.
Pobladores de Ysypo Potrero y San Pedro claman por una solución definitiva al mal estado de los caminos vecinales, que se vuelven intransitables tras cada lluvia.Jesús Riveros

SAN MIGUEL, Misiones. Los caminos vecinales de las comunidades de Ysypo Potrero y San Pedro, compañías de este distrito, se encuentran en muy malas condiciones y requieren una intervención urgente.

Por Jesús Riveros

​Pobladores de las comunidades de Ysypo Potrero y San Pedro, que son compañías del distrito de San Miguel, Misiones, están sufriendo el mal estado de sus caminos, que son vías indispensables para salir a la ciudad.​

Las precipitaciones registradas la semana pasada en la zona de Misiones dejaron en evidencia el estado calamitoso del camino que conecta ambas comunidades y da salida hacia la ruta PY01.​

Actualmente, en varios tramos se observan rutas cortadas por el agua que escurría por la falta de cunetas adecuadas para que el agua de lluvia pueda correr en los costados, lo cual dificulta seriamente el tránsito de los vecinos.​

Lea más: San Juan Bautista: pobladores de Ibáñez Rojas claman por un camino de todo tiempo

Aparte de esto, son caminos de tierra roja, la cual en los días de lluvia se vuelve totalmente intransitable, lo que significa que se debería realizar un buen raspado y cargar ripios con buena compactación para que pueda ser un camino de todo tiempo y realizar la canalización adecuada para evitar el estancamiento del agua en medio del camino.​

En ese contexto, el pasado 28 de enero, los vecinos se reunieron con la intendenta Elvina González de Díaz (ANR-HC) para plantearle la situación.

Un camino de tierra solitario entre vegetación densa y arbustos, en un día soleado.
De esta manera se encuentran los caminos vecinales de las comunidades de Ysypo Potrero y San Pedro, compañías de San Miguel, Misiones.

En aquella oportunidad, la mandataria se comprometió a gestionar recursos ante la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas para solucionar el problema.​

Sin embargo, según los habitantes, el trabajo realizado fue de muy mala calidad, un típico trabajo “vai vai” que no resiste ni siquiera un día de lluvia.

Entraron las maquinarias, pero solo realizaron el raspado del camino, y únicamente en ciertos tramos, dejando de lado los lugares más críticos.​

Aparte de esto, en varias zonas se necesita el ensanchamiento del camino porque es muy angosto y, además, una limpieza adecuada, ya que los costados están llenos de malezas, y en horas de la noche eso lo convierte en una zona muy oscura y, por ende, muy peligrosa.​

Camino de tierra en área rural con vegetación densa a los lados y surcos visibles por el paso de vehículos.
Caminos afectados por la falta de cunetas adecuadas para permitir el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia hacia los costados de la vía.

Los vecinos remarcan que lo correcto hubiera sido realizar un raspado profundo, carga de ripio, perfilado y construcción de cunetas a ambos lados para evitar el estancamiento de agua. Al no haberse ejecutado estos pasos fundamentales, hoy el camino vuelve a estar totalmente intransitable y deteriorado.​

Lea más: Ruta del Progreso sigue paralizada y los vecinos denuncian un “calvario diario”

Los pobladores de la zona son principalmente pequeños productores que se dedican a la agricultura, horticultura y cría de animales domésticos para la venta, como gallina casera y cerdos.

Aparte de esto, los pobladores también se dedican al cultivo de remedios yuyos, tanto para tereré y mate, para su respectiva venta. ​Claman por una solución permanente y señalan que ya están cansados de promesas que jamás se cumplen.