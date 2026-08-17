Vecinos de la Ruta del Progreso se movilizarán contra la paralización del Tramo 3

Los vecinos del tramo tres de la “Ruta del Progreso”, de la comunidad de Loma Pero, una de las compañías de San Juan Bautista, Misiones, anunciaron que este martes 18 de agosto realizarán una manifestación frente a la Municipalidad y la Gobernación.

Dicha convocatoria vecinal consiste en exigir a las autoridades correspondientes una explicación exacta de qué pasó con las obras del tramo tres de esta ruta, que como su nombre ya lo decía traería progreso a las familias de esta comunidad.

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Además de eso, exigen el bacheo inmediato de la ruta, ya que se tiene un sinfín de baches que dificultan bastante el transitar por la zona y, además, representan un peligro constante para los transeúntes.

El tramo tres de la Ruta del Progreso está paralizado desde octubre de 2024, a consecuencia de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) haya rescindido el contrato con la empresa ganadora de la licitación para las obras, que era Caldetec Ingeniería SRL.

La rescisión fue a consecuencia de que la empresa no presentó documentos requeridos por la cartera. Tras dicho acto, el MOPC había adjudicado la obra a la empresa que se encontraba en segundo lugar en el llamado de licitación, MM Constructora SA, que debía haber reiniciado los trabajos inmediatamente, pero dicha acción jamás ocurrió hasta la fecha.

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Obras de la Ruta del Progreso

Las obras de la Ruta del Progreso fueron adjudicadas por lotes. El Lote 1, correspondiente al tramo 1, inicia en la intersección con la ruta PY04, en el denominado cruce Ybyraty, y se extiende en dirección a San Juan Bautista hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, totalizando 18,62 km.

Esta licitación fue adjudicada a la empresa Construpar SA, cuyos representantes legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, por un monto de G. 77.203.161.628.

El Lote 2, correspondiente al Tramo 2, fue adjudicado a la empresa Tecsul SAE, representada legalmente por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, por un monto de G. 66.271.072.646.

Este abarca desde la cabecera del mencionado puente hasta el km 38,69, donde empalma con el asfaltado existente que comunica la compañía de Loma Perõ con la ciudad de San Juan Bautista, sumando 20,07 kilómetros.

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El Lote 3, correspondiente al Tramo 3, comprende 5,35 km entre el km 38,69 y el km 44, e incluye la construcción de una nueva variante de 6,2 km.

Actualmente, este tramo se encuentra en pausa debido a la rescisión del contrato con la empresa Caldetec Ingeniería SRL.

Posteriormente, fue adjudicado a la segunda empresa oferente en la licitación, MM Constructora, cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles, por un monto de G. 37.552.735.858.