Ambientalista advierte sobre la “muerte” del arroyo Ñeembucú por falta de oxígeno

El ambientalista Jorge Ocampos comentó que desde la construcción de los diques sobre el arroyo Ñeembucú, en el marco del proyecto de la defensa costera, comenzaron los problemas ambientales.

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Advirtió que el estancamiento y la suciedad pueden convertir el cauce en un foco de proliferación de mosquitos, mientras cuestionó la falta de reacción de las autoridades.

Jorge Ocampos explicó que la situación actual es consecuencia de un proceso que había sido advertido anteriormente y que técnicamente se denomina eutrofización, provocado por la interrupción de la circulación natural del agua mediante la construcción de diques.

Según el ambientalista, los nutrientes arrastrados por el arroyo desde la zona de Laureles, pasando por Medina, Valle Apu´a y Camba Cuá, llegan hasta la zona de Pilar, pero al encontrar obstáculos que impiden su normal salida hacia el río Paraguay terminan acumulándose.

“Al no permitir que las aguas corran normalmente por culpa del dique, los nutrientes se acumulan y no llega al río”, explicó Ocampos.

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Dijo que el exceso de nutrientes favorece el crecimiento acelerado de las denominadas macrófitas, conocidas comúnmente como camalotes. El ambientalista sostuvo que esta vegetación está creciendo de manera explosiva en la cuenca baja y que, en algunos sectores, prácticamente está cerrando el canal.

Campos señaló como puntos particularmente afectados los sectores próximos al dique, como la zona del deportivo Pilarense, el puente Ñeembucú, y barrio Obrero donde se puede observar el estado del cauce, tanto aguas arriba como aguas abajo están llenas de malezas.

Explicó que el crecimiento de los camalotes puede constituir un fenómeno natural en ambientes rurales, pero que en un entorno urbano puede generar consecuencias ambientales importantes.

“Estas plantas retienen el oxígeno del agua,la disminución del oxígeno disuelto, puede provocar la muerte de peces, ranas, sapos y otros organismos que dependen del agua para sobrevivir” explicó.

El ingeniero Ocampos afirmó que ya se registraron episodios de mortandad de peces y expresó su preocupación porque el problema continúa avanzando sin que, según señaló, exista una respuesta concreta de las autoridades responsables.

Además de afectar a la fauna acuática, Ocampos advirtió que la acumulación de camalotes y residuos genera agua estancada y puede favorecer la formación de criaderos de mosquitos, aumentando el riesgo ambiental y sanitario para los sectores urbanos cercanos.

El ambientalista insistió en que el fenómeno no debería ser considerado solamente como un problema paisajístico, sino como una señal de deterioro del ecosistema del arroyo Ñeembucú que requiere medidas antes de que el proceso avance y resulte más difícil de revertir.