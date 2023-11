Pilar: pobladores amenazan con abrir las compuertas con palas para no seguir inundados

Los pobladores de los barrios Yataity, Valle Apu’a y Medina de Pilar convocaron a una reunión con las autoridades municipales y departamentales a la que asistió el intendente Fernando Ramírez (ANR), concejales municipales y departamentales, además de la supervisora de obras de la defensa costera del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniera Liza Chamorro.

Con las últimas precipitaciones registradas en el departamento de Ñeembucú, los arroyos, esteros y humedales desbordaron y el agua inunda sus casas y chacras al no poder fluir hasta desemboscar en el arroyo Ñeembucú y la confluencia del río Paraguay. Ahora las compuertas de la estación de control se encuentran cerradas por el Consorcio CTC para que el agua escurra por el canal de derivación construido artificialmente.

Según los vecinos del lugar, el canal de derivación no funciona y el agua inunda las casas y las chacras de los pobladores del ocasionando un perjuicio económico importante a la población.

La estación de control sobre el arroyo Ñeembucú y el canal de derivación de 15 km fueron construidos en el marco del proyecto de la defensa costera, que fue aprobado y supervisado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las obras de la fase A están siendo ejecutadas por el Consorcio CTC que construyó dos estaciones de control hídrico sobre el arroyo Ñeembucú para nivelar el agua del arroyo con el río Paraguay en tiempo de creciente. Sin embargo, según los vecinos el diseño tiene un margen de error, ya que el agua no corre por el canal de derivación como se tenía proyectado.

Nilson Aquino, conocido productor de hortalizas y de sandía del barrio Yataity, solicitó encarecidamente a las autoridades que accedan a abrir las compuertas para que el agua corra hacia el río Paraguay.

“El agua no corre, nosotros medimos y en media hora dos metros subió el agua; quiere decir que el canal de derivación no funciona. Pueden ir a mirar, estamos todos inundados los compañeros productores, sus chacras inundados, sus caminos clausurados y cómo van a vender sus productos. Los oleros no están trabajando, si no se abren las compuertas no van a trabajar”, señaló Aquino.

Milciades Robledo, otro productor, dijo que si el MOPC no abre las compuertas ellos abrirán con palas. “Estamos decididos a abrir esta compuerta con palas si ellos no quieren abrir; si no nos dan la solución, nosotros vamos a abrir porque no podemos seguir así, no podemos trabajar, ya perdimos nuestro cultivo, ya no hay lugar para que las vacas puedan comer, tienen que abrir las compuertas mientras estudian otra vez, cuánto tiempo ya estudiaron y no hay solución”, señaló.

La supervisora de obras del MOPC, ingeniera Liza Chamorro, solicitó dos semanas de tiempo para hacer un estudio sobre la situación actual y hacer las correcciones necesarias. “Si vamos a hacer un estudio sobre la situación, necesitamos dos semanas para hacer las correcciones necesarias y hacer la evaluación”, precisó.