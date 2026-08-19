Ñemby: denuncian inacción comunal ante acumulación de basura en un baldío

Pobladores de Ñemby denunciaron la acumulación de basura en un terreno baldío ubicado en las calles Manuel Ortiz Guerrero y 11 de septiembre casi Tercera, desde hace aproximadamente nueve meses. Según mencionaron, personas extrañas arrojan sus desechos de manera constante en el sitio.

Los afectados solicitaron la intervención de la Municipalidad de Ñemby para el retiro de la basura y para evitar que el sitio siga siendo utilizado como un vertedero ilegal de desperdicios de todo tipo.

Silvia Gómez indicó que recurrió en reiteradas ocasiones a la Municipalidad de Ñemby, pero hasta ahora el lugar no fue intervenido por la administración comunal.

“El problema se mantiene desde hace aproximadamente nueve meses y la situación genera malestar entre las familias que viven en las inmediaciones. Los residuos son arrojados desde la calle Gumercindo Duarte. Es una vía corta utilizada por pobladores de la otra cuadra y entonces ellos ingresan con facilidad y dejan sus desperdicios”, añadió la lugareña.

La denunciante señaló que ya realizó reclamos ante la Municipalidad de Ñemby y que incluso acudió en dos ocasiones al área de medio ambiente de la institución para solicitar la limpieza del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ya recurrí a la Municipalidad de Ñemby y lastimosamente nunca tuvieron en cuenta mi denuncia”, manifestó Gómez.

Lea más: Minivertederos de basura pululan en Ñemby y San Antonio

La ciudadana agregó que desde la Municipalidad le indicaron que una cuadrilla acudiría en un plazo de 15 días para retirar la basura acumulada, pero, según aseguró, el trabajo finalmente no se concretó.

“Me dijeron que en 15 días iban a venir a limpiar y llevar toda la basura. Después fui dos veces a reclamar en la parte ambiental, pero hasta ahora no hicieron nada”, relató.

Gómez cuestionó la falta de respuesta de la institución municipal y pidió que el reclamo sea atendido. “No es justo que vaya de balde a la Municipalidad de Ñemby y no me hagan caso. Allí se les paga para escuchar a la ciudadanía y actuar como debe ser, no para sentarse a calentar la silla”, expresó.

Lea más: Inician la limpieza de un arroyo de Ñemby

Intentamos comunicarnos con el intendente de la ciudad, Vicente Denis (PLRA), para trasladar la denuncia, pero este no respondió nuestros mensajes ni llamadas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.