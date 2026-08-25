Faltante de medicamentos, una historia repetida en el IPS de San Juan Bautista

Los asegurados de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de San Juan Bautista señalan que la falta de medicamentos en la farmacia interna es una situación que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo.

Indicaron que el losartán, que sirve para controlar la presión arterial, y la atorvastatina, que controla el colesterol y ayuda a prevenir problemas cardiovasculares, ya no están disponibles en la Unidad Sanitaria desde hace aproximadamente tres meses. Ambos son medicamentos utilizados para enfermedades crónicas.

Asimismo, señalaron que hace más de tres meses tampoco se dispone de espironolactona, medicamento que ayuda a eliminar líquidos, controlar la presión arterial y mejorar la circulación venosa.

En tanto, la dapagliflozina, que ayuda a controlar la glucosa y protege el corazón y los riñones, tampoco está disponible.

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Una paciente afirmó que, desde que le fue recetada, nunca pudo retirarla porque no cuentan con ese medicamento en la Unidad Sanitaria.

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María Lucía Lugo, otra usuaria de esta Unidad Sanitaria, mencionó que “realmente a mí me atendieron muy bien ahora, pero medicamentos nada; hay que comprar todo. No hay nada. Soy docente activa y con este cuadro gripal no puedo ir a la escuela y los remedios tengo que comprar todos, lastimosamente”, indicó.

La asegurada señaló que le estaba diciendo a la doctora que no hay medicamentos, pese a que mensualmente se les descuenta el aporte al IPS.

Agregó, además, que los propios asegurados también tienen parte de responsabilidad, porque cuando se realizan manifestaciones para reclamar, la participación es mínima.

Gloria Herebia señaló también que en cuanto a medicamentos, prácticamente, no se cuenta con nada. “Yo estoy con problemas de los huesos, en consulta y el tratamiento acá con los licenciados y con los médicos no hay ningún problema, pero medicamentos no tenemos”, mencionó.

Por su parte, el director de la Unidad Sanitaria del IPS de San Juan Bautista, Rolando Cardozo, reconoció que actualmente existe un faltante de medicamentos.

No obstante, señaló que están paliando la situación mediante gestiones con otras unidades del IPS y con el Hospital Regional de San Juan Bautista, con el objetivo de garantizar la provisión de los fármacos a los asegurados.

“Estamos nuevamente gestionando para conseguir un poco más de medicamentos, porque recibimos una nueva tanda, pero prácticamente la misma cantidad del mes pasado, y eso sigue siendo insuficiente para la demanda que tenemos”, expresó el director de la Unidad Sanitaria del IPS.

Señaló que, pese al anuncio de la llegada de un importante lote de medicamentos al IPS, en el interior del país aún no se refleja ese abastecimiento y mencionó como ejemplo la semaglutida, de la que solicitaron más de 1.000 dosis y solo recibieron 60.

Cardozo explicó que la Unidad Sanitaria enfrenta faltantes de medicamentos e insumos, como guantes estériles y volutrol, por lo que recurren al apoyo del Hospital Regional del IPS de Ayolas, de otras unidades sanitarias y de las Unidades de Salud Familiar (USF) para cubrir las necesidades más urgentes.

Indicó, además, que el establecimiento funciona como un hospital, aunque su categoría de Unidad Sanitaria limita la cantidad y el tipo de insumos que puede solicitar al IPS.

“Les pedimos un poco de paciencia a los asegurados. Estamos haciendo todas las gestiones y confiamos en que esta situación se regularice en las próximas semanas”, manifestó.

Añadió que el objetivo es garantizar la atención y buscar estrategias con otros servicios de salud del departamento para que los pacientes reciban los medicamentos disponibles y evitar, en la medida de lo posible, que deban asumir gastos de bolsillo.