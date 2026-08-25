Huelga de médicos: acusan a la Policía de intentar censurar sus carteles

En el segundo día de huelga general por tiempo indefinido, los médicos se encuentran manifestándose frente la Conmebol, donde el presidente Santiago Peña participará de un evento.

Los mismos denunciaron que los policías apostados en el lugar tratan de tapar las pancartas y los pasacalles, para evitar que los visitantes puedan observar y enterarse del motivo de dicha manifestación.

“Estos policías están recibiendo órdenes para tapar nuestros carteles porque el presidente, Santiago Peña, no quiere que los invitados internacionales se enteren de lo que hoy está pasando en Paraguay”, indicó la doctora Rossana González, Sindicato Nacional de Médicos

Seguidamente apuntó: “Pero nosotros vamos a alzar los carteles y se va a saber lo que está ocurriendo”, agregando que varios medios internacionales ya se comunicaron con ellos para interiorizarse de lo que está pasando.

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Por otra parte, la representante de los médicos salió la paso de las declaraciones de la ministra de salud, María Teresa Barán, a quien acusó de mentir al decir que ellos les ofrecieron algo.

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“Ellos no nos ofrecieron absolutamente nada y tenemos las actas probatorias donde funcionarios mandados por ella a la reunión, firmaron el acta. En ningún momento llevaron ningún tipo de planteamiento”, remarcó.

Ante la consulta de si temen que se califique de ilegal a la huelga, dejó en claro: “Ellos que califiquen como quieran, nosotros no vamos a defender entre nosotros y si le tocan a uno nos tocan a todos”.