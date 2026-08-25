Nacionales
25 de agosto de 2026 a la - 08:33

Segundo día de huelga general: médicos llevan su protesta a la Conmebol, donde estará Santiago Peña

AME1691. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/08/2026.- Un médico sostiene una camiseta durante una protesta este lunes, en Asunción (Paraguay). Médicos del sector público marcharon y protagonizaron concentraciones en Paraguay, en el primer día de una huelga general que han convocado hasta el viernes para exigir un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales. EFE/ Nina Osorio
AME1691. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/08/2026.- Un médico sostiene una camiseta durante una protesta este lunes, en Asunción (Paraguay). Médicos del sector público marcharon y protagonizaron concentraciones en Paraguay, en el primer día de una huelga general que han convocado hasta el viernes para exigir un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales. EFE/ Nina Osorio Nina Osorio

En el marco de la segunda jornada de la huelga general por tiempo indefinido decretada por el Sindicato de Médicos, decenas de profesionales de la salud se concentraron desde tempranas horas de este martes en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque. El objetivo es visibilizar sus reclamos ante el presidente de la República, Santiago Peña, quien participará de un evento en el lugar.

Por ABC Color

La presencia de los manifestantes motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. Un imponente dispositivo policial colocó vallas perimetrales a pocos metros de la sede del evento para impedir que la columna de médicos llegue al edificio principal, donde se congrega una importante delegación de empresarios de logística y comercio exterior.

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Vigilia, homenaje y lobby parlamentario

Según informaron los voceros gremiales en el lugar, la estadía frente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) constituye solo la primera parada de un itinerario de protesta diseñado para presionar a las autoridades de los tres poderes del Estado.

Una vez concluida la manifestación frente al recinto donde se encuentra el mandatario, quien encabezará la apertura de la décima edición del Encuentro de Protagonistas Paraguay 2026, la comitiva médica prevé trasladarse hasta el centro histórico de Asunción para realizar una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes en homenaje a los médicos caídos.

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Posteriormente, marcharán rumbo al Congreso Nacional con el objetivo de realizar gestiones de lobby directo con diputados y senadores para asegurar los recursos parlamentarios que respalden su reajuste salarial.

Ejes del itinerario de la jornada

  • Concentración en Luque: Protesta estratégica frente a la Conmebol aprovechando la presencia de la cúpula ejecutiva y empresarial.
  • Medida extrema: Huelga general declarada con carácter indefinido en reclamo de mejoras presupuestarias y salariales.
  • Próximo destino: Ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y posterior marcha hacia la sede del Poder Legislativo.
  • Reivindicación principal: Reajuste salarial postergado desde hace años y presupuesto digno para insumos en la red pública hospitalaria.

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Un reclamo histórico que no encuentra respuestas

El detonante de la medida de fuerza es la postergación sistemática del reajuste salarial para el sector médico, una demanda que el gremio arrastra desde hace años sin obtener soluciones concretas por parte del Ministerio de Salud Pública.

Los profesionales advierten que la huelga continuará de manera indefinida hasta que el Gobierno instale una mesa de negociación formal con compromisos presupuestarios firmes.