Segundo día de huelga general: médicos llevan su protesta a la Conmebol, donde estará Santiago Peña

La presencia de los manifestantes motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. Un imponente dispositivo policial colocó vallas perimetrales a pocos metros de la sede del evento para impedir que la columna de médicos llegue al edificio principal, donde se congrega una importante delegación de empresarios de logística y comercio exterior.

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Vigilia, homenaje y lobby parlamentario

Según informaron los voceros gremiales en el lugar, la estadía frente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) constituye solo la primera parada de un itinerario de protesta diseñado para presionar a las autoridades de los tres poderes del Estado.

Una vez concluida la manifestación frente al recinto donde se encuentra el mandatario, quien encabezará la apertura de la décima edición del Encuentro de Protagonistas Paraguay 2026, la comitiva médica prevé trasladarse hasta el centro histórico de Asunción para realizar una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes en homenaje a los médicos caídos.

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Posteriormente, marcharán rumbo al Congreso Nacional con el objetivo de realizar gestiones de lobby directo con diputados y senadores para asegurar los recursos parlamentarios que respalden su reajuste salarial.

Ejes del itinerario de la jornada

Concentración en Luque : Protesta estratégica frente a la Conmebol aprovechando la presencia de la cúpula ejecutiva y empresarial.

Medida extrema : Huelga general declarada con carácter indefinido en reclamo de mejoras presupuestarias y salariales.

Próximo destino : Ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes y posterior marcha hacia la sede del Poder Legislativo.

Reivindicación principal: Reajuste salarial postergado desde hace años y presupuesto digno para insumos en la red pública hospitalaria.

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Un reclamo histórico que no encuentra respuestas

El detonante de la medida de fuerza es la postergación sistemática del reajuste salarial para el sector médico, una demanda que el gremio arrastra desde hace años sin obtener soluciones concretas por parte del Ministerio de Salud Pública.

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Los profesionales advierten que la huelga continuará de manera indefinida hasta que el Gobierno instale una mesa de negociación formal con compromisos presupuestarios firmes.