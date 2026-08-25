Reclamo médico es de “cumplimiento imposible”, dice ministro de Economía

Antes de ingresar a la reunión de la Comisión y Hacienda del Senado, el ministro Óscar Lovera detalló el impacto financiero que implicaría ceder a la solicitud de los médicos en huelga, señalando que la propuesta requeriría desembolsos extraordinarios que la cartera estatal no puede cubrir.

“Ellos están con un pedido realizado, en este caso, de un ajuste salarial del 76 por ciento hablan, que es más o menos, serían tres millones guaraníes por cada vínculo del sector médico. Eso estamos hablando de un ajuste que significaría un poco más de cien millones de dólares para el presupuesto. La realidad hoy, entendiendo un poco la composición y estructura del gasto rígido que hoy tenemos, este pedido en sí para nosotros resulta de cumplimiento imposible”, dijo el ministro.

Ante la consulta sobre si existe posibilidad de ofrecer un reajuste parcial o gradual en el corto plazo, el secretario de Estado reiteró que la coyuntura presupuestaria actual impide cualquier compromiso de incremento salarial directo para el sector de la salud pública u otros gremios de la función pública que plantean demandas similares.

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Apuesta por la carrera sanitaria y análisis de deudas

En reemplazo de ajustes masivos, Lovera planteó canalizar las aspiraciones del sector mediante la consolidación de la carrera sanitaria, vinculada a evaluaciones de desempeño, profesionalización y especialización, buscando una restructuración paulatina en lugar de aumentos generalizados.

“Es una realidad que afecta no solamente al sector médico, es una realidad que afecta a muchos sectores del funcionariado público. Y que nosotros deberíamos pensarlo en una visión mucho más de carrera que de ajuste salarial, porque los ajustes salariales generalizados son los que terminan vinculando los desfases entre los ingresos y los gastos”, sostuvo.

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Propuesta de redireccionamiento de gastos, bajo evaluación

Respecto a la propuesta del senador Gustavo Leite sobre recortar “gastos superfluos” por casi 500.000 millones de guaraníes para destinarlos a medicamentos e insumos médicos, el titular de Economía aclaró que el Poder Ejecutivo evalúa el impacto institucional de dichos recortes antes de emitir una postura definitiva.

Lovera remarcó que, paralelamente, el Gobierno ya ha estado dotando de presupuesto adicional al Ministerio de Salud para contener la crisis de insumos y saldar compromisos pendientes.

“Lo que hay que ver es qué está afectando los gastos que se proponen recortar. Ahora bien, nosotros también estamos trabajando en el Poder Ejecutivo, en particular, desde el Ministerio de Economía, en dotar de créditos para que el Ministerio de Salud pueda prestar los servicios que están en materia de medicamentos e insumos”, explicó el ministro, añadiendo que enviarán un informe técnico al Congreso para que puedan tomar la decisión final.

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