Peña anunció compensación del 100% de la huella de carbono generada por el Mundial de Rally

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la cena oficial de bienvenida a las delegaciones de la fecha en Paraguay del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026, realizada en las Misiones Jesuíticas de Trinidad, en Itapúa. En el evento, el mandatario llegó tarde y no quiso hablar con la prensa no oficial.

El evento privado fue una antesala de la segunda edición de la competencia mundial, que reunió a las 60 tripulaciones que competirán en Itapúa del 27 al 30 de agosto.

Durante el encuentro se presentó este compromiso de sostenibilidad, que busca generar un impacto positivo más allá del deporte y proyectar al país como referente regional en la organización de eventos internacionales responsables.

Ante pilotos, copilotos, equipos y representantes de la FIA y del WRC, el presidente Santiago Peña destacó el camino recorrido desde la primera edición y el desafío que asumió Paraguay al ingresar al calendario de una de las principales competencias del automovilismo mundial.

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Compensación de emisiones

La compensación de las huellas de carbono emitidas por el evento será articulada por Capadeco dentro del mercado voluntario de carbono. Los créditos utilizados para compensar la totalidad de la huella generada por el Rally provienen de proyectos forestales desarrollados en Paraguay y serán cancelados definitivamente mediante un registro trazable que impedirá que vuelvan a ser comercializados o utilizados para una nueva compensación.

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De esta manera, el Rally del Paraguay incorpora por primera vez una acción que contempla la totalidad de su huella de carbono, vinculando la realización de una competencia del máximo nivel del automovilismo mundial con proyectos ambientales desarrollados en territorio paraguayo.

La iniciativa se integra a otras acciones previstas para esta edición, como la protección de la flora y fauna de Itapúa, la reforestación con especies nativas, la gestión responsable de residuos, la electromovilidad y la educación ambiental. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) acompaña institucionalmente este proceso.

Este enfoque da continuidad al trabajo iniciado en la edición 2025, reconocida con el FIA WRC of the Year Award, mientras que este año el evento recibió además el Premio Excepcional del Secretario General de ONU Turismo en Turismo Deportivo Sostenible.

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¿Qué es la huella de carbono?

La huella de carbono de un evento como un rally es la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) que se liberan a la atmósfera, de forma directa e indirecta, durante toda su planificación, desarrollo y desmontaje.

Se calcula multiplicando los datos de consumo y actividad (como el combustible usado por los vehículos de competencia y apoyo, la energía de los campamentos o el traslado del público) por sus factores de emisión correspondientes, y se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e).

Las emisiones directas corresponden al combustible consumido por los automóviles de competición durante las etapas, así como al uso de vehículos oficiales, de rescate y generadores diésel de la organización. También se considera la energía y logística, que abarcan el consumo de electricidad en el parque de asistencia, centros de prensa y zonas de premiación.

También el desplazamiento y residuos que incluyen el traslado de los equipos, la llegada masiva de espectadores desde distintas ciudades y la gestión de los residuos generados durante el evento. Todas estas actividades extraordinarias generan un impacto en el ecosistema, que debe ser mitigado con otras acciones compensatorias.

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Presentaron el Caskuchi

Durante la noche también fue presentado el “Caskuchi”, trofeo oficial de la edición 2026, elaborado íntegramente por manos paraguayas.

La pieza reúne el trabajo del artista Rolo Ocampos, la artesana alfarera Sandra Ortega, orfebres de Joyería Alegre y el arquitecto Carlos Cáceres, con elementos que reflejan la tierra, la naturaleza y la identidad nacional.

El mandatario destacó especialmente el significado de la pieza y su vínculo con el territorio que recibirá nuevamente a los competidores. “Donde quiera que vayan, un pedazo de nuestro país irá con ustedes. Por eso, Paraguay les da la bienvenida de vuelta a casa”, manifestó.

El Presidente recordó además que Paraguay ya tiene confirmada una nueva edición para 2027 y anticipó encuentros con los nuevos promotores del WRC durante esta semana, con la mirada puesta en ampliar la proyección internacional de la competencia.