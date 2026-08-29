Capitán Bado: dictan prisión de adolescente detenido en campamento narco

La jueza penal de adolescencia de Amambay, Liz Gonçalves, informó este sábado que decretó la prisión preventiva de un adolescente de 16 años, detenido días atrás en un campamento narco en Capitán Bado.

El menor de edad había sido imputado por el fiscal Celso Morales por el hecho punible de tenencia de drogas peligrosas (marihuana) tras la incautación de casi seis toneladas del estupefaciente durante un allanamiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“Se le aplicó esa medida porque todavía no tenemos ninguna información al respecto de sus familiares y ninguna constancia de que esté estudiando o trabajando”, dijo la magistrada acerca de la decisión que tomó.

¿Autor de un delito o víctima de narcos?

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, manifestó en su momento que con la captura del adolescente hoy imputado y con prisión preventiva, se confirmó que los narcotraficantes utilizan a menores de edad en la estructura criminal.

Sin embargo, por la gravedad del hecho investigado, la existencia del peligro de fuga y teniendo en cuenta que por su edad, el joven ya es imputable, el fiscal dijo que “lamentablemente tuvimos que imputarle y pedir prisión preventiva”.

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Se espera que las instituciones encargadas de velar por la protección de los adolescentes intensifiquen sus tareas para evitar el reclutamiento de los menores de edad por parte de bandas de narcotraficantes.

Según el alcance de la resolución de la jueza Liz Gonçalves, el adolescente detenido por la Senad, guardará reclusión en el Centro Educativo de Pedro Juan Caballero.

Días atrás, agentes de la Senad incautaron 751 kilos de marihuana prensada y destruyeron más de 5 toneladas de la misma droga en su forma picada, además de desmantelar campamentos narcos en la colonia Umbú de Capitán Bado.

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En esa ocasión detuvieron en el lugar al adolescente cuya prisión fue resuelta como medida cautelar. La identidad del procesado se omite en virtud de la ley de protección de niños y adolescentes, vigente en nuestro país.