Iglesia aparta a sacerdote denunciado por supuesto abuso a menor

El obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, señaló que, de acuerdo con el proceso canónico, el sacerdote Ismael Obregón Olmedo (47) está apartado de su cargo como sacerdote, aguardando el proceso de investigación del Ministerio Público.

“Él está apartado y, de probarse los hechos en el proceso canónico, se expone a la expulsión del estado clerical, porque la Iglesia tiene tolerancia cero con respecto a los abusos”, indicó el obispo.

El religioso expresó que la tragedia representa un dolor demasiado grande que golpea profundamente a toda la comunidad. Señaló que comparte el sufrimiento de las familias afectadas y manifestó su cercanía y contención en este momento tan difícil y doloroso.

“Yo también siento ese dolor en mi corazón. Quiero manifestar mi cercanía y mi contención a la comunidad afectada. Sé que este es un momento muy difícil y doloroso, y estoy dispuesto a acompañarlos, a estar cerca de ellos en una situación como esta, cumpliendo mi misión de padre y pastor”, indicó.

Fiscalía investiga el hecho

Por su parte, la agente fiscal Mirtha Valle, quien lleva adelante la investigación del caso, informó que el hecho corresponde a un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual, en el que estarían involucrados un sacerdote de la Iglesia Católica de la comunidad y una adolescente de 16 años.

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“Entre la noche y la madrugada tuvimos un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual. Estamos con los actos iniciales de la investigación y vamos a desarrollarlos con absoluta regularidad. En este momento estamos preparando el acta de imputación y la orden correspondiente”, manifestó la fiscal.

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La representante del Ministerio Público aseguró que la sociedad sanjuanina puede estar tranquila, ya que se realizarán todos los procedimientos necesarios para esclarecer el hecho, identificar al responsable o a los responsables y aplicar las sanciones legales que correspondan.

Además, indicó que el adolescente ya está siendo atendido por la psicóloga de la institución.

Policía detalla cómo se conoció el supuesto hecho

El comisario Ramón Bacigalupo, jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, explicó que, según los datos preliminares que maneja la Policía, el adolescente habría utilizado el teléfono celular del sacerdote para pedir auxilio y avisar a sus familiares sobre lo que estaba ocurriendo dentro de una habitación de la casa parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

“Lo que yo tengo como conocimiento es que el mismo celular del señor fue utilizado por el muchacho para avisar a familiares y amigos de lo que estaba sucediendo en esa habitación. A ellos les compartió un video del acto sexual y, rápidamente, ese video y esas fotos también llegaron al número privado del obispo”, expresó el jefe policial.

Bacigalupo aclaró que la denuncia ante la Policía no fue realizada por el obispo, sino por familiares del menor. Sin embargo, indicó que el obispo también recibió en su teléfono las imágenes y el video que comenzaron a circular en San Juan Bautista y, posteriormente, permitió el ingreso de los agentes a la casa parroquial para intervenir.