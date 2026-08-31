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31 de agosto de 2026 a la - 08:59

Aviso meteorológico: tormentas y granizos afectan a gran parte de Paraguay

Lluvias afectan a gran parte del país.
Lluvias afectan a gran parte del país. fernando romero 03-03-26 locales

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso por el desarrollo de celdas de tormentas que afectarán a gran parte del país durante la mañana de este lunes, con probabilidad de tiempo severo de manera puntual.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

El organismo indicó que las celdas de tormentas se mantienen y continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, sin descartar que puedan generar tiempo severo de manera puntual.

Lea más: Clima en Paraguay: alerta de tormentas para Asunción y 13 departamentos

Zona de cobertura

El fenómeno climatológico abarca el centro, sur y este de la Región Oriental, así como el sur del Chaco.

Los departamentos y zonas que se encuentran bajo esta alerta son:

  • Asunción
  • Sur de San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Alto Paraná
  • Central
  • Ñeembucú
  • Centro y sur de Canindeyú
  • Sur de Pte. Hayes

Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas de viento y la posible caída de granizos previstas para las próximas horas.