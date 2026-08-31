Aviso meteorológico: tormentas y granizos afectan a gran parte de Paraguay

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante la mañana de este lunes.
De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.
El organismo indicó que las celdas de tormentas se mantienen y continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, sin descartar que puedan generar tiempo severo de manera puntual.
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Zona de cobertura
El fenómeno climatológico abarca el centro, sur y este de la Región Oriental, así como el sur del Chaco.
Los departamentos y zonas que se encuentran bajo esta alerta son:
- Asunción
- Sur de San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- Ñeembucú
- Centro y sur de Canindeyú
- Sur de Pte. Hayes
Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas de viento y la posible caída de granizos previstas para las próximas horas.