Aviso meteorológico: tormentas y granizos afectan a gran parte de Paraguay

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

El organismo indicó que las celdas de tormentas se mantienen y continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, sin descartar que puedan generar tiempo severo de manera puntual.

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Zona de cobertura

El fenómeno climatológico abarca el centro, sur y este de la Región Oriental, así como el sur del Chaco.

Los departamentos y zonas que se encuentran bajo esta alerta son:

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Asunción

Sur de San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Centro y sur de Canindeyú

Sur de Pte. Hayes

Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas de viento y la posible caída de granizos previstas para las próximas horas.