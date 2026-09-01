Concepción: falta de insumos y medicamentos en el Hospital Regional

La falta de medicamentos e insumos en el principal centro asistencial del primer departamento sigue generando quejas de los pacientes y sus familiares. Mencionaron que el Gobierno de Santiago Peña debería garantizar los fármacos en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud.

Asunción Benítez es una de las pacientes que llegó este martes al Hospital Regional de Concepción (HRC). Dijo que después de siete meses nuevamente consultó por problemas de salud. Aseguró que tuvo que comprar los medicamentos en una farmacia externa, porque en la del hospital no había.

“Campañagui aju aheka medio ha hospitalpe ndatopái mba’evete. Ajoguapaite, ojegasta millones ha la hospital nandi, aunque sea poha la gobierno omoivaerã” (Vengo del campo a buscar salud y en el hospital no hay medicamentos, el gobierno debería de proveer), lamentó la mujer que vive a 15 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Concepción.

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Tuvo que gastar G. 246.000 en la compra de los fármacos que precisa, precisó.

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Ni guantes

Por otro lado, Ruth Benegas relató que debió comprar un par de guantes quirúrgicos porque su hermana tuvo un parto en la noche de ayer.

“Todo lo que compré de la farmacia alcanzó G. 398.000. Ahora me dieron la receta donde se indican tres cosas y en la farmacia del hospital solo hay uno de ellos”, mencionó.

Horario de la farmacia

Los usuarios del Hospital Regional de Concepción también se quejaron del horario de atención de la farmacia interna. Actualmente está abierta de 07:00 a 19:00, de lunes a domingo.

Muchos pacientes

El director médico del HRC, doctor José Silva, explicó que se reciben los fármacos, pero la cantidad de pacientes supera el stock que llega hasta el establecimiento sanitario. Mencionó que ayer se han recibido los medicamentos que se están distribuyendo a las diferentes dependencias sanitarias del primer departamento.

“La provisión de medicamentos con que contamos en el HRC muchas veces no da abasto. Tenemos muchos pacientes que llegan desde otros centros hospitalarios pidiendo los medicamentos y aquí se les provee”, refirió.

Pocos funcionarios

Sobre el horario de atención de la farmacia, una interna del hospital informó que no se cuenta con personal suficiente debido a que algunos funcionarios que trabajaban en el servicio se han jubilado y otros están con problemas de salud.

“El horario es para los pacientes ambulatorios, no así para los pacientes internados en los diferentes servicios, a quienes se les da los fármacos que precisan”, indicó el médico.