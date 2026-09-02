Alumnos de Raúl A. Oviedo toman colegio y exigen salida de directora por denuncias de maltrato

Los alumnos denuncian presuntos hechos de maltrato, humillación, persecución y amenazas, mientras padres y miembros de la comunidad educativa piden al MEC una intervención urgente.

El estudiante Mauricio Benítez manifestó que la protesta responde a una situación que, según señaló, se viene arrastrando desde hace varios meses. Afirmó que alumnos, docentes y padres serían víctimas de acoso, maltrato, humillación, persecución y amenazas.

“Nosotros pedimos que ella se aparte del cargo para que podamos retomar de nuevo nuestras clases en un lugar seguro y en paz”, expresó.

Los estudiantes también cuestionan las condiciones edilicias del colegio y el supuesto manejo de los recursos institucionales. Benítez mencionó el deterioro del piso, ventanas y vidrios, además de plantear cuestionamientos sobre los fondos de gratuidad.

“¿Cómo vamos a poder estudiar en paz y tranquilidad? No se puede”, señaló el alumno, quien resumió el reclamo estudiantil en tres palabras: “paz, tranquilidad y derecho”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Padres piden investigación

El reclamo de los estudiantes coincide con una presentación realizada por padres, madres, responsables, estudiantes y miembros de la comunidad educativa ante dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En la nota solicitan una revisión integral de los antecedentes funcionales, concursales y administrativos de Liz Mabel Ayala Godoy, además de una intervención urgente ante lo que califican como una grave crisis institucional.

Los padres aseguran que durante los últimos meses recurrieron a supervisiones educativas, la Dirección Departamental, CODENI y autoridades policiales, además de presentar denuncias, testimonios y pedidos de investigación.

Según la presentación, existen denuncias relacionadas con sanciones cuestionadas, afectaciones emocionales, conflictos permanentes y procedimientos considerados inadecuados. También expresan preocupación por supuestas represalias, presiones o intimidaciones hacia quienes realizan reclamos.

Entre los pedidos figura la revisión de la antigüedad, los antecedentes utilizados para acceder al cargo directivo y la documentación académica y profesional de la directora. Los padres mencionan que su ingreso formal al sistema educativo del MEC se habría producido el 27 de mayo de 2019, por lo que solicitan esclarecer cómo fue acreditada la antigüedad utilizada posteriormente para acceder al cargo.

Cuestionan fondos institucionales

Los padres también solicitan verificar el manejo de fondos públicos, compras, inversiones y recursos asignados al colegio.

Uno de los puntos señalados es el Proyecto TAPE, sobre el cual manifiestan que la institución habría recibido aproximadamente G. 58 millones, por lo que piden esclarecer el destino de dichos recursos. También solicitan revisar los fondos de gratuidad y la rendición de cuentas.

La comunidad educativa sostiene que el conflicto ya constituye una crisis institucional que afecta el derecho a la educación de cientos de jóvenes. También remarcan que para numerosas familias el colegio es prácticamente la única alternativa para cursar la educación media.

Los padres solicitan al MEC medidas para proteger a estudiantes, docentes y denunciantes, además de acciones que permitan recuperar la estabilidad y la confianza institucional.

Mientras aguardan una respuesta de las autoridades educativas, los estudiantes mantienen tomada la institución y exigen el apartamiento de la directora, como condición para retomar las actividades académicas.

Al respecto, ABC Color intentó comunicarse con la directora Liz Mabel Ayala, pero tras varias llamadas y mensajes de WhatsApp a su número 745, no nos atendió el teléfono celular. En caso en que quiera su versión sobre el caso, puede comunicarse con esta redacción.