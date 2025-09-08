Alumnos toman colegio en Coronel Oviedo y exigen traslado de directora

La Escuela y Colegio San Agustín de la colonia Blas Garay del distrito de Coronel Oviedo cuenta con 300 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer año de la media. Los estudiantes acuden desde diversas comunidades aledañas y en papeles la casa de estudios es una de las más importantes de la zona.

Padres y alumnos aseguran haber sido víctimas de prepotencia y agresiones físicas. Incluso afirmaron que algunos estudiantes llegaron a ser agredidos físicamente por parte de la encargada de la institución. Según relataron, ya intentaron conversar con ella, pero la directora nunca mostró una actitud aperturista y siempre actuó con prepotencia dentro de la Casa de Estudios.

La presidenta del centro de estudiantes, Luz Tamara Armoa, manifestó que los alumnos reciben maltratos físicos y psicológicos de Idalia Sosa. Señaló que los maltratos consisten en palabras denigrantes, estirones de orejas y brazos que terminan afectando a los estudiantes. Indicó que el caso fue denunciado a la Dirección Departamental del MEC, pero lastimosamente nadie les hace caso.

El padre de familia, Darío Britos, indicó que los padres apoyan la toma del colegio ante reiterados maltratos. Dijo que como padres de familia no tienen de otra que apoyar a sus hijos y resguardarlos en la toma del colegio que decidieron realizar desde la noche del domingo.

El MEC trasladará a la directora para mantener la paz institucional. Por su parte, el director departamental del MEC, Lic. Ariel López, manifestó que conformará un equipo de trabajo para estudiar la situación, pero adelantó que procederán al traslado de la directora a otra institución educativa. Comentó que el caso fue denunciado al Ministerio Público, pero que en el escrito no están estipulados los supuestos maltratos físicos mencionados por estudiantes y padres.

Padres y alumnos seguirán en el colegio hasta el traslado de Idalia Sosa. Actualmente permanecen en la institución con el portón cerrado y varias pancartas, reiterando el pedido de traslado inmediato de la directora. Advirtieron que no liberarán el lugar hasta que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Dirección Departamental, disponga el cambio.