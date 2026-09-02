Bajante del río Paraguay preocupa a Essap: ¿afecta la presión y provisión de agua potable?

La constante bajante del río Paraguay mantiene en estado de observación a las plantas de captación y tratamiento que abastecen de agua potable a Asunción y el área Metropolitana. Ante este escenario, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) ya se prepara para activar medidas de contingencia para evitar que la disminución del caudal afecte el servicio a los usuarios.

El gerente de Operaciones de Essap, Richard Heurich, confirmó que actualmente se registra un “descenso importante” del nivel del río Paraguay, situación que impacta principalmente en la captación de agua cruda utilizada para el proceso de potabilización.

“La bajante principalmente afecta en la captación de agua cruda. El nivel del río desciende y complica cuando por las compuertas no ingresa agua de forma normal. Es ahí donde nosotros metemos en servicio nuestras bombas arroceras”, explicó.

Según detalló, la institución ya tiene preparadas estas bombas especiales, que son utilizadas cada vez que el nivel del río alcanza cotas críticas y se dificulta el ingreso normal del agua a las plantas de tratamiento.

Lea más: Nivel del Río Paraguay: Asunción registra descenso y se mantiene bajo la marca crítica

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bombas entrarán en funcionamiento si persiste la bajante

Heurich indicó que las constantes bajantes registradas en los últimos años llevaron a Essap a fortalecer sus protocolos de contingencia.

En ese sentido, apuntó que las denominadas bombas arroceras están listas para entrar en operación de manera inmediata si las condiciones hidrológicas continúan empeorando.

Essap descarta cortes y problemas de presión

Pese al descenso del río, el gerente de Operaciones aseguró que la situación no tendrá repercusiones en la provisión de agua potable para la población.

“En absoluto, por eso estamos trabajando para evitar que suceda esto”, afirmó al ser consultado sobre eventuales problemas en el suministro o disminuciones de presión en la red.

De acuerdo con proyecciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las precipitaciones más significativas que podrían contribuir a la recuperación del nivel del río Paraguay se registrarían hacia finales de septiembre.

Lea más: ¿Y El Niño? Continúa el marcado descenso del río Paraguay

No obstante, Heurich advirtió que, si la tendencia actual se mantiene, Essap podría ingresar en una etapa crítica en aproximadamente 20 días, plazo en el que sería necesario activar plenamente las bombas de contingencia.