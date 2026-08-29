Nivel del Río Paraguay: Asunción registra descenso y se mantiene bajo la marca crítica

El sistema hidrológico del Río Paraguay atraviesa una jornada de marcada bajante generalizada.

Tomando como punto estratégico de referencia la estación de Asunción, que este sábado 29 de agosto registra un nivel de 0,95 m tras una merma diaria de -1 cm, el comportamiento fluvial expone un escenario adverso dominado por descensos continuos y un sector estable minoritario.

La mayor parte de la cuenca monitoreada experimenta variaciones negativas. La bajante más pronunciada de la jornada se reportó en Puerto Antequera con una caída de -17 cm (nivel de 1.54 m). Le siguen con mermas de -8 cm las estaciones de Rosario (1.50 m), Humaitá (2.20 m) y Pilar (2.71 m).

El descenso también golpea con fuerza a Alberdi, que bajó -7 cm (2.53 m). En el tramo internacional y norteño, Puerto Ladario en Brasil descendió -4 cm (2.07 m), al igual que Villeta en territorio nacional (-4 cm, 1.34 m). Completando el cuadro de bajas se ubican Ita Enramada (-3 cm, 1,44 m), Bahía Negra (-2 cm, 3,77 m), y con caídas marginales de -1 cm figuran Puerto Murtinho (2,96 m), Cáceres (0,72 m) y Vallemí (2,79 m).

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Por otro lado, el informe hidrológico señala que el caudal no experimentó variaciones (0 cm de variación diaria) en tres puntos específicos del recorrido:

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Isla Margarita : 2,97 m

Fuerte Olimpo : 3,86 m

Concepción: 2,00 m

Estaciones en aumento

En cuanto a las estaciones que reportaron incrementos positivos en su valoración diaria, el monitoreo oficial no registra repuntes en la presente jornada, ya que todas las estaciones del reporte muestran variaciones nulas o negativas, confirmando la persistencia de la bajante en toda la cuenca.