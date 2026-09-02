Caacupé: Faltan medicamentos para pacientes crónicos

Nancy Martínez (58) manifestó su preocupación ante la falta de losartán, enalapril y metformina en la Unidad de Salud Familiar (USF) de la compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé.

Señaló que los pacientes acuden a los servicios para retirar los fármacos para el tratamiento de la enfermedad que padecen, pero la mayoría de las veces se retiran con las manos vacías.

El Parque Sanitario Regional recibe medicamentos entre el 5 y el 15 de cada mes. Sin embargo, la disponibilidad en los servicios de salud hace presumir que las cantidades recibidas no serían suficientes para cubrir la demanda existente durante todo el periodo.

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Respuestas

El director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, explicó que la provisión de medicamentos corresponde al Parque Sanitario, por lo que el hospital depende de las entregas realizadas por dicha dependencia.

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, indicó que los medicamentos que presentan faltantes son repuestos de manera periódica durante las fechas establecidas, entre el 5 y el 15 de cada mes. Explicó que, una vez recibidos los medicamentos en el Parque Sanitario Regional, se procede a su distribución a los diferentes servicios de salud, de acuerdo con las necesidades y disponibilidad.

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