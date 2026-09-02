Crisis sanitaria en Paraguay: médicos analizarán mañana si vuelven a ir a huelga

Mañana, jueves, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) volverá a reunirse en una asamblea general extraordinaria en la que analizarán si volverán a convocar una huelga a nivel nacional de galenos del sistema público de salud, quienes están insatisfechos con las respuestas que ha planteado el Gobierno a sus reclamos de un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y provisión de medicamentos e insumos.

Los médicos del sector público fueron a huelga durante cinco días la semana pasada, argumentando que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

También exigen que el Gobierno cumpla con el derecho laboral de pagos dobles por días feriados trabajados y concrete la contratación de más profesionales de salud para cubrir la alta demanda en hospitales públicos.

Renuncias y respuestas “parciales” del Gobierno

El pasado lunes, decenas de médicos especialistas en cirugía y terapia intensiva pediátrica, anestesiología, neurología y otras especialidades de algunos de los principales hospitales públicos del país presentaron sus renuncias ante la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos del gremio, y más dimisiones están pendientes ser formalizadas.

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El gremio médico estimó en alrededor de 600 las renuncias que serían presentadas esta semana. Sin embargo, el Ministerio de Salud afirmó ayer que solo ha recibido 62 renuncias, ante acusaciones del gremio médico de que muchas dimisiones están siendo “cajoneadas”.

En respuesta a los reclamos del gremio, el Gobierno anunció un aumento de 260 millones de dólares para salud en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) de 2027 y la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometió avanzar en la “desprecarización” de casi 2.400 profesionales de la salud. Pero el Poder Ejecutivo mantiene su rechazo a discutir un reajuste salarial sin definir antes un esquema de meritocracia que premie la antigüedad y la especialización de los médicos.

Decisión sobre nueva huelga sería tomada mañana

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, la doctora Rossana González, secretaria general del Sinamed, enfatizó que la decisión final de ir a una nueva huelga aún no ha sido tomada, pero enfatizó que, en caso de que el gremio opte por otro paro, esto será socializado con tiempo para facilitar las reprogramaciones de consultas y cirugías programadas e impactar en la menor medida posible en la ciudadanía.

La doctora González negó que el gremio médico esté en contra del Gobierno del presidente Santiago Peña o tenga una animosidad especial con la ministra Barán. Argumentó que las medidas de fuerza como la huelga de la semana pasada o las renuncias de esta semana solo buscan que “se entienda lo que pedimos, que es un derecho laboral innegable”.

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Opinó que el Gobierno solo ha dado “respuestas parciales” a algunos de los puntos de reclamo de los médicos como el nombramiento de más profesionales o el aumento presupuestario para la compra de medicamentos e insumos, mientras que las respuestas a otros pedidos como el de un reajuste salarial o el pago doble por feriados ha sido “totalmente nula”.

Sobre el aumento presupuestario de 260 millones de guaraníes para salud en el PGN de 2027, reiteró que debe ser comunicado un “desglose” de cómo se harán los gastos, especificando cuáles medicamentos e insumos serán adquiridos y a dónde serán destinados.

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“Estamos contentos con los 260 millones, pero tenemos que ver si eso es real y ser contralores con los pacientes para que eso realmente se llegue a utilizar”, dijo.

La promesa recurrente de la carrera sanitaria

La titular del Sinamed volvió a cuestionar el planteamiento del Gobierno de la implementación de una carrera sanitaria que contemple mejoras salariales graduales, vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica. Señaló que ni la ministra Barán ni el ministro de Economía, Óscar Lovera, han sabido brindar detalles sobre la eventual implementación de ese proyecto.

Señaló también que el proyecto de ley de carrera sanitaria es una promesa incumplida de larga data que el Gobierno reflota “cada vez que hay problemas”.

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Añadió que ese proyecto debe ser analizado por los gremios, aprobado por el Congreso, promulgado y reglamentado por el Poder Ejecutivo, y estimó que ese proceso puede extenderse por hasta cinco años sin que se ofrezca una solución a corto plazo a los reclamos que hace el gremio médico.

¿Cuántos médicos han renunciado?

La doctora González afirmó que, hasta ahora, han sido presentadas 110 renuncias formales de especialistas en cirugía pediátrica, anestesiología y otras especialidades. Añadió que aún están pendientes las renuncias anunciadas de neonatólogos del Hospital San Pablo de Asunción, neurocirujanos del Hospital de Trauma y médicos del Hospital Nacional de Itauguá.

Acusó también al Gobierno de intentar negociar por separado con los médicos de distintos hospitales e intentar desprestigiar a líderes sindicales por medio de “trolls” pagados en redes sociales, y enfatizó que el gremio se mantendrá unido en las negociaciones.