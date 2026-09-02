Donación de sangre: Ministerio de Salud convoca a voluntarios

El Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa) hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a la generosa acción de donar sangre que acude al llamado se extrae aproximadamente 450 ml de sangre por donación que puede salvar hasta tres vidas, señalan desde la cartera sanitaria.

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Para los interesados en donar este recurso vital, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: tener de 18 a 65 años de edad y presentar su cédula de identidad. No hace falta acudir en ayunas y el peso requerido para donar es a partir de los 50 kilos.

En cuanto al tiempo entre una donación y otra, los hombres pueden hacerlo en un intervalo de 3 meses, mientras que las mujeres pueden donar cada 4 meses, debido a la pérdida mensual de hierro por la menstruación. Así también, quienes se hayan realizado piercings o tatuajes, deben esperar 3 meses para donar.

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Por otro lado, es importante no estar con cuadros de gripe, fiebre o diarrea a la hora de realizar la donación. Las mujeres embarazadas o con período de lactancia no deben donar sangre.

Centro habilitados para donaciones

El Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa), ubicado junto al Hospital del Trauma, sobre la Avenida General Santos, atiende de 07:00 a 18:00 de lunes a viernes; los fines de semana y feriados, de 07:00 a 17:00. También se puede donar en la Casa del Donante, ubicada sobre Av. España y Venezuela, de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas.

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Cabe recordar que las donaciones pueden realizarse todos los días, incluso fines de semana y feriados. Para más información, comunicarse con el Programa Nacional de Sangre al teléfono 021 606364 o con el Censsa al 021-204668 o 0962-320594