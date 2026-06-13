Ciencia
14 de junio de 2025 a la - 06:00

Día Mundial del Donante de Sangre: requisitos, frecuencia y beneficios de donar

Concepto de donación de sangre.
Concepto de donación de sangre.Shutterstock

Cada 14 de junio se celebra el Día del Donante de Sangre, una fecha que destaca la importancia de donar sangre como acto voluntario, solidario y vital para el sistema de salud. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas. Pero ¿quién puede donar? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué ocurre con la sangre luego de extraída?

Por ABC Color

¿Quién puede donar sangre?

Para donar, es necesario cumplir con ciertos criterios que protegen tanto al donante como al receptor:

  • Edad y peso: tenés que tener entre 18 y 65 años (en algunos casos, se permite desde los 16 con autorización) y pesar más de 50 kilos.
  • Estado de salud: si estás resfriado, tenés fiebre, infecciones o enfermedades crónicas no controladas, no podés donar ese día.
  • Intervalos previos: los hombres pueden donar cada 8 semanas; las mujeres, cada 12 semanas. Esto se debe a la diferencia en la recuperación de hierro.
  • Viajes recientes: si viajaste a zonas con malaria, zika u otras enfermedades endémicas, deberás esperar un tiempo antes de donar.
  • Factores de riesgo: el historial médico y conductas como el uso de drogas inyectables o ciertas prácticas sexuales también se evalúan para proteger la seguridad transfusional.

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¿Cada cuánto se puede donar?

Donante de sangre.
Donante de sangre.

Depende del tipo de donación:

  • Sangre entera: cada 2 meses en hombres y cada 3 en mujeres.
  • Plaquetas: cada 7 días, hasta 24 veces al año.
  • Plasma: cada 28 días, hasta 13 veces al año.

¿Qué pasa después de donar sangre?

Una vez extraída, la sangre se analiza para detectar infecciones como VIH y hepatitis B y C. Si es apta, se separa en:

  • Glóbulos rojos: esenciales en cirugías o anemias severas.
  • Plaquetas: se usan en tratamientos oncológicos o trastornos hemorrágicos.
  • Plasma: útil en quemaduras, hemofilia o enfermedades hepáticas.

Cada componente se almacena de forma específica y se distribuye a hospitales según la necesidad médica.

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Después de donar, te recomendamos:

  • Descansar al menos 10 minutos.
  • Tomar agua o jugo.
  • Comer algo liviano.
  • Evitar actividad física intensa ese día.

Donar sangre no solo ayuda a otros: también permite hacer un chequeo básico de salud. Participar es una forma concreta de cuidado colectivo.