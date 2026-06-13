Día Mundial del Donante de Sangre: requisitos, frecuencia y beneficios de donar

Para donar, es necesario cumplir con ciertos criterios que protegen tanto al donante como al receptor:

Edad y peso: tenés que tener entre 18 y 65 años (en algunos casos, se permite desde los 16 con autorización) y pesar más de 50 kilos.

Estado de salud: si estás resfriado, tenés fiebre, infecciones o enfermedades crónicas no controladas, no podés donar ese día.

Intervalos previos: los hombres pueden donar cada 8 semanas; las mujeres, cada 12 semanas. Esto se debe a la diferencia en la recuperación de hierro.

Viajes recientes: si viajaste a zonas con malaria, zika u otras enfermedades endémicas, deberás esperar un tiempo antes de donar.