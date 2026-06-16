Estos son los principales mitos sobre la donación de sangre

Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre, por lo que se intensifican las campañas de donación en cada país, siendo que en Paraguay, donde el 2% de la población es voluntaria, a veces es insuficiente, debido a la cantidad de pacientes que la necesitan.

Otro punto a considerar, además de los mitos que existen sobre la donación, es que la sangre es un “medicamento” que tiene un periodo corto de vencimiento, por lo que es importante la constante renovación del stock.

El Programa Nacional de Sangre es el ente rector de la política de sangre del Paraguay, cuya función es la regulación y normativa de las políticas y planificación del sistema que contempla la red de servicios y abastecimiento, dirigida actualmente por Óscar Echeverría, quien explicó que se centran en conquistar dentro de la población a donantes o a personas solidarias a que sean donantes voluntarias de sangre.

“Es estadísticamente demostrada que es la forma de colecta de sangre segura. Tenemos varios tipos de donantes, la mayoría de las personas que donan actualmente en nuestro país son donantes que se les conoce como de reposición o familiares, son personas que vienen obligadas por la circunstancia que tienen un familiar o un amigo, un conocido que necesita sangre, entonces vienen a donar para esa persona”, indicó.

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Sangre desechada por infecciones detectadas

Contó que, en promedio, 5% de la sangre donada es desechada por detectar enfermedades infecciosas en la misma, es decir, de cada 100 donaciones, cinco tienen serología reactiva.

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Agregó que el donante especial que buscan en el 100% de los casos es que sea voluntario y repetido, dado que estadísticamente está demostrado que tienen una sola donación de cada 1.000 que no se puede usar porque padece alguna enfermedad infecciosa.

“Nosotros estamos estadísticamente en un 20%, nos falta mucho para llegar a 100%. Pero el año pasado nosotros tuvimos 132.000 donaciones que hicieron posible trasladar a más de 350.000 pacientes internados en diferentes partes del país”, precisó.

Por su parte, Elsi Vargas, directora del Centro Nacional de Servicio de Sangre (Censsa), destacó el valor humano y solidario de lo que es la donación de sangre y de lo que es la importancia de la comunidad como una conexión entre el donante, el paciente y la cantidad de sangre que se pueda tener en stock.

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Recordó que los glóbulos rojos vencen en 42 días y están almacenados en una temperatura de 4 ºC a 8 ºC. Las plaquetas duran solamente 5 días y se almacenan con agitación constante entre 20 C y 22 ºC y el plasma, que es lo que se congela a -30 grados, dura 1 año.

Estudios de la sangre donada

Detalló que los estudios que se realizan a la sangre donada se realiza en tiempo real, por un sistema informático del Ministerio de Salud, que envían los resultados a todos los lugares de nuestro país para que la sangre como medicamento vital esté disponible para los pacientes.

Insistió en que la diferencia principal entre la sangre donada por un voluntario y un donante de reposición es que del primero solo existe entre el 2% y el 4% de desecho por alguna enfermedad infecciosa, mientras que un donante de reposición que dona para un familiar está hasta el 12% de tener alguna enfermedad y, por ende, de cada 100 donantes, 12 son desechados, e incluso a nivel nacional estamos al año con 15%.

“En total, más de 10.000 voluntarios tenemos en el país, que sigue siendo poco. Hay escasez, suele ser stock crítico en algunos meses del año, depende exclusivamente de las estaciones, como ahora hay mucha gente con gripe, hay mucha gente con problemas respiratorios, entonces nosotros tenemos también una afluencia menor de donantes”, detalló.

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Agregó que también los meses de fiestas como noviembre, diciembre, fin de año y las vacaciones también disminuye la donación de sangre, por lo que genera stock crítico.

“Nosotros podemos hacer una gran colecta para no tener escasez, pero colectar 1.000 de una vez en 42 días, igual ya me va a vencer. Entonces, constantemente tenemos que estar haciendo colectas para poder ir teniendo un stock suficiente y oportuno porque ese medicamento vital es la particularidad que tiene, viene de un ser humano, su insumo y vence”, explicó.

Requisitos para donar sangre

Óscar Echeverría recordó que un requisito para donar sangre es tener un estilo de vida saludable, para lo cual se hace un cuestionario que el donante tiene que llenar con la ayuda de un técnico especializado en selección de donantes.

En cuanto al requisito fundamental, es el peso, que debe ser mínimo de 50 kilogramos. Si el donante tuvo hepatitis, se le pregunta si tuvo antes de la adolescencia, que es hepatitis A, y puede donar sangre, pero en caso de haber tenido hepatitis después de la adolescencia, ya se presume que sea B o C, entonces no puede donar nunca más.

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Otro requisito es no tener heridas en el cuerpo. Si toma medicación, se le pregunta sobre esta, pero habitualmente no es un dato que le excluye donar.

“En general, la mayoría de nosotros estamos en condiciones de donar sangre. La donación no produce mareo ni disminución de defensa. Se hace un pequeño reposo después de la colecta de 2 a 3 minutos y posteriormente puede irse. Hay un mito que dice que la donación engorda al donante, eso es falso, lastimosamente no adelgaza, porque o si no estaríamos donando cada rato varias personas”, puntualizó.

Mitos por falta de información

Agregó que, como falta información a la población en general, se van creando varios mitos que hacen después difícil que esa persona se anime a donar, como por ejemplo que uno se puede contagiar de VIH o hepatitis durante el acto de donación, lo cual es totalmente falso, ya que todos los insumos que se utilizan son estériles y se usan por primera y única vez en el lugar de la donación.

De acuerdo a la legislación vigente, quienes se hacen tatuajes o piercings deben esperar un año para volver a donar, pero buscan cambiar la ley, ya que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció un lapso de tres meses tras la realización de piercings o tatuajes para poder donar.

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Refirió que la falta de donantes es un problema de Latinoamérica, por la cantidad de habitantes que somos, deberíamos donar 25 millones de unidades año y se está donando entre 12 y 14 millones de unidades año.

“Por la cantidad de habitantes que somos 6.100.000, un poquito más, deberíamos donar 130.000 donaciones año y el año pasado se donó 132.000. O sea, estamos en buena cantidad. El problema es que después se estudia esa sangre y un gran porcentaje se tiene que desechar. Entonces, lo que queremos mejorar es esa calidad de obtención de sangre segura con el donante voluntario”, insistió.

Donación de sangre en las empresas

Elsi Vargas contó que actualmente cuentan con convenios con más de 110 empresas que forman equipo con el Ministerio de Salud para poder hacer las colectas extramurales.

“La empresa que hoy nos está viendo que quiera sumarse, puede contactar con el Censsa. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos también nuestro correo que es censsaparaguay@gmail.com. Nosotros vamos a enviar una persona que le va a guiar para poder organizar esa colecta”, precisó.

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Dijo que las colectas en las empresas se realizan con un coordinador que trabaja directamente con el Censsa, se establece un espacio dentro de la empresa donde hacer la colecta.

“Si bien la transfusión es un derecho de todos, la donación de sangre es un privilegio de gente sana y es un compromiso compartido entre el gobierno, que es el Ministerio de Salud y la comunidad. De nada nos sirve tener alta tecnología, tener todos los insumos, hospitales especializados, si no tenemos el brazo solidario de la comunidad que nos ayuda y colabora para poder tener ese insumo vital, porque el ser humano es una fábrica de vida en vida”, concluyó.