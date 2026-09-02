En Santa María de Fe se preparan para su fiesta patronal

La comunidad de Santa María de Fe en el departamento de Misiones, se prepara para honrar el próximo 8 de septiembre a su protectora espiritual. Es una fecha que adquiere un significado especial para los católicos porque se festeja la Natividad de la Santísima Virgen María o el nacimiento de la Madre de Jesús.

La celebración congregará a las familias de la localidad y a visitantes que cada año llegan a la histórica comunidad misionera para renovar su fe y participar de las actividades religiosas.

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Las actividades religiosas se iniciaron con el novenario, el domingo 30 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre. Durante estos días, a las 17:30 se realiza el rezo del Santo Rosario y a las 18:00 se celebra la eucaristía.

El día central del programa de festejos será el martes 8 de septiembre. Las actividades comenzarán a las 08:00 con la procesión de la imagen de Santa María por las principales avenidas de la ciudad, acompañada por la feligresía local y los visitantes que se sumen a esta manifestación de fe.

Posteriormente, a las 09:00, se realizará la celebración eucarística en el templo local, presidida por el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López.

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En el marco de los festejos, el sábado 5 de septiembre, desde las 21:00, se llevará a cabo el Festival “Canto a Santa María”, en la explanada del templo.

El evento contará con la participación de grupos y artistas nacionales, entre ellos Grupo Generación, Los Paredes, Toto Rojas, Carluchín Alcaraz, entre otros. El acceso será totalmente gratuito.

La programación continuará el domingo 6 de septiembre, en el mismo lugar, desde las 20:00, con el tradicional Festival de los Pueblos.