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02 de septiembre de 2026 a la - 20:28

En Santa María de Fe se preparan para su fiesta patronal

Estatua mariana con niño en brazos adornada con corona, acompañada de un colorido arreglo floral y una cruz en un ambiente de culto.
La comunidad de Santa María de Fe se prepara para celebrar a su santa patrona con diversas actividades religiosas y culturales, en una jornada que reúne a familias y visitantes.Jesús Riveros

SANTA MARÍA DE FE, Misiones. La comunidad de Santa María de Fe se prepara para vivir una de sus celebraciones religiosas más importantes del año: la fiesta patronal en honor a su santa patrona, que lleva el mismo nombre de la ciudad, Santa María de Fe.

Por Jesús Riveros

La comunidad de Santa María de Fe en el departamento de Misiones, se prepara para honrar el próximo 8 de septiembre a su protectora espiritual. Es una fecha que adquiere un significado especial para los católicos porque se festeja la Natividad de la Santísima Virgen María o el nacimiento de la Madre de Jesús.

La celebración congregará a las familias de la localidad y a visitantes que cada año llegan a la histórica comunidad misionera para renovar su fe y participar de las actividades religiosas.

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Las actividades religiosas se iniciaron con el novenario, el domingo 30 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre. Durante estos días, a las 17:30 se realiza el rezo del Santo Rosario y a las 18:00 se celebra la eucaristía.

El día central del programa de festejos será el martes 8 de septiembre. Las actividades comenzarán a las 08:00 con la procesión de la imagen de Santa María por las principales avenidas de la ciudad, acompañada por la feligresía local y los visitantes que se sumen a esta manifestación de fe.

Posteriormente, a las 09:00, se realizará la celebración eucarística en el templo local, presidida por el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López.

En el marco de los festejos, el sábado 5 de septiembre, desde las 21:00, se llevará a cabo el Festival “Canto a Santa María”, en la explanada del templo.

Concurrida celebración al aire libre con imagen de la Virgen María adornada con flores, rodeada de fieles con expresiones de devoción.
La tradicional procesión de la imagen de Santa María, acto que se celebrará nuevamente el 8 de septiembre en la comunidad misionera.

El evento contará con la participación de grupos y artistas nacionales, entre ellos Grupo Generación, Los Paredes, Toto Rojas, Carluchín Alcaraz, entre otros. El acceso será totalmente gratuito.

La programación continuará el domingo 6 de septiembre, en el mismo lugar, desde las 20:00, con el tradicional Festival de los Pueblos.