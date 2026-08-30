Obispo califica la corrupción como pecado grave y pide ciudadanía organizada para combatirla

Durante la celebración religiosa en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del distrito santarroseño, el obispo de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López llamó a la ciudadanía a organizarse, informarse y exigir rendición de cuentas.

Mons. López rechazó la justificación de que la corrupción sea “un mal necesario” o que se la valide con la expresión “se roba, pero se hace”. Sostuvo que no se trata de una costumbre aceptable ni de un hecho menor, sino de una ofensa directa contra Dios, los derechos de todos y el desarrollo justo de la nación.

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Cifras que se transforman en carencias reales

El obispo señaló que los índices que ubican a Paraguay entre los países con mayores niveles de corrupción en la región no deben ser considerados simples estadísticas, debido a que se traducen en problemas cotidianos para la población.

En ese sentido, mencionó fondos públicos asignados que no llegan a hospitales, escuelas ni comunidades indígenas, además de nombramientos de funcionarios por padrinazgo político en lugar de capacidad y licitaciones manipuladas.

También cuestionó el debilitamiento de las instituciones, una justicia sometida a intereses particulares y la creciente penetración del narcotráfico en la estructura política.

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El antídoto

Frente a este panorama, monseñor López advirtió que no basta con señalar los problemas y planteó la necesidad de un cambio profundo de actitud colectiva.

“Cuando el pueblo se organiza, se informa, controla, exige rendición de cuentas y respalda a las personas honestas, la corrupción pierde terreno”, afirmó.

El religioso subrayó que la indiferencia y la resignación terminan convirtiendo la corrupción en un hecho normalizado y difícil de erradicar.

Finalmente, monseñor López convocó a practicar un verdadero patriotismo, que no se limite a las palabras, sino que se traduzca en la búsqueda constante del bien común, la transparencia en los actos y el esfuerzo compartido por construir una sociedad más justa para todos.

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