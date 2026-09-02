Neonatólogos del Hospital San Pablo presentan renuncia al Ministerio de Salud

La doctora Rosanna Fonseca, pediatra y neonatóloga, fue la encargada de presentar en mesa de entrada del Ministerio de Salud la dimisión de un total de 25 profesionales especialistas del área, en medio de la crisis que no para de escalar entre el gremio médico y el Gobierno que se niega a ceder ante el reclamo de la actualización de las remuneraciones del personal.

“Estamos acercando, como fue un compromiso que hicimos como una escalada de la lucha gremial que se está llevando, la renuncia de médicos del Hospital San Pablo. Están renunciantes un poco más de 60% de los médicos que se desempeñan en área crítica, que representan un 70% de los vínculos del Departamento de Neonatología del Hospital San Pablo”, explicó.

Fonseca puntualizó que existen médicos que tienen dos o tres vínculos dentro de este centro asistencial de referencia y señaló que quedan alrededor de 15 vínculos que corresponden a profesionales que están en trámite de jubilación.

“Fue una medida a consciencia de cada uno, sin juzgar la decisión de cada uno”, manifestó la médica, al tiempo de precisar que las áreas que quedarán resentidas a partir de estas renuncias son: terapia intensiva neonatal, cuidados intermedios y sala de parto.

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“Dependemos del Ministerio”

Ante la consulta de cómo continuará la operatividad del Hospital Materno Infantil luego de la renuncia de estos especialistas, Fonseca indicó que que “la pelota” está en cancha de la cartera de Salud.

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“Dependemos del Ministerio. Nosotros somos un grupo de profesionales que realmente es apasionado por lo que hace, con mucho compromiso dentro del área en la que nos desempeñamos. Creemos justa esta lucha gremial sobre el reajuste salarial”, dijo la profesional.

La médica, que -según comentó a ABC- tiene el mismo salario hace 12 años, remarcó que la lucha por una mejor remuneración para el sector es válida en reconocimiento a la labor que realizan. “No es un aumento, es un reajuste en base a todos los años que pasaron”, indicó.

Finalmente, dijo que cumplirán el mes de preaviso correspondiente, salvo que la cartera sanitaria disponga otra medida.

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