Paraguarí: hospital enfrenta falta de reactivos, medicamentos y tomógrafo

El Hospital Regional de Paraguarí mantiene la atención a los pacientes y, según su director, Dr. Luis Yd, actualmente no se registra ninguna renuncia de médicos.

Sin embargo, el nosocomio enfrenta serias dificultades, entre ellas la falta de medicamentos y reactivos para laboratorio, así como de la reparación del tomógrafo.

El director explicó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de acuerdo con las existencias disponibles en el Ministerio de Salud. Señaló que algunos productos se encuentran temporalmente en falta, pero que los medicamentos e insumos que llegan son distribuidos a través de la Novena Región Sanitaria.

Pacientes se quejan por el desabastecimiento de la farmacia

Elena Caballero, pobladora de Mbuyapey, señaló que desde hace meses faltan medicamentos e insumos básicos como guantes, jeringas, microgoteros y macrogoteros en el hospital regional.

Indicó que quienes pueden compran por su cuenta, mientras las personas sin recursos económicos deben recurrir a actividades para reunir el dinero necesario.

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Tomógrafo fuera de servicio

El Hospital Regional de Paraguarí lleva 22 días sin tomógrafo, debido a la avería de un tubo del equipo. Los pacientes que necesitan una tomografía son derivados al Hospital Nacional de Itauguá o a centros de Asunción.

El doctor Yd destacó que el equipo es fundamental para el hospital, principalmente porque cuenta con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El tomógrafo había sido instalado en enero de 2016 mediante un acuerdo entre la Gobernación de Paraguarí y el Ministerio de Salud.

Según el director, actualmente se aguarda que el Ministerio de Salud realice el proceso correspondiente para la adquisición del repuesto para que se pueda concretar la reparación del equipo.

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Faltan reactivos en el laboratorio

Otra de las dificultades afecta al laboratorio del hospital, donde actualmente no se cuenta con reactivos para estudios como gasometría, electrolitos y perfil tiroideo.

Para los pacientes internados en Terapia Intensiva, la situación se está paliando mediante un convenio con el Hospital Nacional de Itauguá, al que son enviadas las muestras para realizar los análisis.

Mientras tanto, los pacientes ambulatorios o internados en salas comunes deben cubrir por cuenta propia algunos estudios hasta que se regularice la provisión de reactivos.

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Tras un año de la promesa de ampliación

El 3 de septiembre de 2025, la ministra de Salud, María Teresa Barán, había anunciado un proyecto de ampliación y modernización del Hospital Regional de Paraguarí, con una inversión estimada de US$ 10 millones, financiada por Itaipú Binacional.

Mañana se cumple un año del anuncio y el proyecto de una nueva infraestructura aún no se concretó. Actualmente, según lo señalado por el doctor Yd, se habla de reparaciones y mejoras dentro del hospital.

Añadió que profesionales que realizaron algunas mediciones anunciaron que la obra se iniciaría de manera inmediata.