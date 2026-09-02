Por escasez de especialistas, deben ir desde Areguá y Limpio hasta el Hospital de Trinidad

ABC TV conversó este miércoles con padres de niños que acudieron al Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), cartera sanitaria que enfrenta una crisis por la renuncia de médicos que reclaman un aumento salarial.

Según manifestaron, se ven obligados a trasladarse desde distintas ciudades, incluso ubicadas a menos de 50 kilómetros de Asunción, debido a las dificultades para acceder a una atención médica adecuada en sus localidades de residencia.

Los usuarios señalaron que la escasez de especialistas, la demora para obtener turnos y las limitaciones de infraestructura en los servicios de salud locales los obligan a buscar asistencia en la Capital.

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Areguá: pocos especialistas y largas esperas

Uno de los padres consultados relató que viajó desde Areguá debido a las dificultades para acceder a consultas médicas en su ciudad.

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Además, sostuvo que la cantidad de especialistas es insuficiente para cubrir la demanda existente, lo que genera largas esperas para obtener atención y obliga a muchas familias a trasladarse a otros centros asistenciales.

“En Areguá debería mejorar mucho. Hay un solo centro de salud en el centro de la ciudad”, expresó.

Desde Limpio también buscan atención en Trinidad

Las quejas sobre la disponibilidad de turnos también fueron compartidas por usuarios provenientes de Limpio.

Según indicó la madre de un paciente, la dificultad para acceder a consultas en su ciudad la llevó a recurrir al centro asistencial de Trinidad, donde considera que la atención es más eficiente.

“Acá nomás me atienden bien. En Limpio te vas y ya no conseguís más turnos”, afirmó.

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Entre los aspectos mejor valorados por los familiares figura el sistema de atención implementado en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. “Acá atienden bien. El agendamiento es presencial, atienden desde las 07:00 y son muy puntuales”, comentó otra madre de pacientes.

Usuarios provienen del área Metropolitana e interior

El director del hospital, Diego Brítez, indicó que el centro asistencial atiende a aproximadamente 110.000 usuarios al año.

Según precisó, entre el 60% y el 70% de esos pacientes corresponden a personas provenientes del área Metropolitana o del interior del país, lo que refleja la alta dependencia de la población respecto a este establecimiento sanitario.

Hospital reconoce déficit de especialistas en algunas áreas

Brítez sostuvo que actualmente se logra cubrir la demanda de consultas, aunque admitió que todavía existe una brecha de recursos humanos que debe ser atendida para garantizar una asistencia de mayor calidad.

Detalló que el hospital requiere incorporar, al menos, cinco ginecobstetras para consultorios, además de tres pediatras para reforzar la grilla de urgencias.

“Están cubiertas, pero estaríamos trabajando más organizadamente si tenemos recursos humanos en esas áreas”, afirmó.

El director reconoció que esta situación repercute en los tiempos de atención y puede generar retrasos para los pacientes, especialmente en momentos de alta demanda.

Medicamentos disponibles, pero con déficit a nivel central

En cuanto a la provisión de medicamentos, los usuarios destacaron que generalmente encuentran los tratamientos requeridos, aunque señalaron que ocasionalmente algunos fármacos no están disponibles.

Sobre este punto, Brítez aseguró que el hospital cuenta con todos los insumos contemplados dentro del parque sanitario proveído por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, aclaró que existen faltantes que responden a un déficit a nivel central y que no afectan exclusivamente al Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad.