Renuncias médicas: Salud niega que “cajoneó” documentos y dice que solo recibió 62 dimisiones

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) salió al cruce de la denuncia formulada por la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, que acusó a la cartera sanitaria de “cajonear” renuncias de médicos especialistas en distintos hospitales del país. En diálogo con Mesa con EVP, el director general de Gabinete del ministerio, Juan Marcelo Estigarribia, calificó la acusación de “muy temeraria” y sostuvo que la mesa de entrada de la Secretaría General funcionó con normalidad.

La respuesta oficial llega después de que el gremio, a través de su vocero Roberto Riveros, denunciara que decenas de expedientes de renuncia habrían quedado retenidos en direcciones de hospitales, sin ser derivados formalmente al ministerio.

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“Una denuncia muy temeraria”, según Salud

Estigarribia explicó que, cuando el doctor Riveros se acercó ayer a la mesa de entrada del ministerio, la documentación fue recibida y se le asignó número de expediente sin inconvenientes. Según el funcionario, la ventanilla estuvo abierta durante toda la jornada, de 7:00 a 17:00, y recibió trámites de todo tipo. Por eso, dijo, no entiende el uso del término “cajonear” para describir el proceso.

El director de Gabinete fue enfático al señalar que el ministerio no negó en ningún momento el acceso a la mesa de entrada ni retuvo documentos presentados allí. Planteó, además, que cualquier médico o grupo de médicos puede presentar su renuncia de manera directa —incluso por un tercero—, tal como lo hizo el propio Riveros el día anterior, sin necesidad de canalizarla a través de un director de hospital.

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Solo 62 renuncias formalizadas, según la cartera sanitaria

En el centro de la controversia está la cifra. Mientras el gremio médico sostiene que existen unas 196 renuncias firmadas —y hasta 430 si se suman los reportes preliminares de distintos hospitales—, el Ministerio de Salud insiste en un número mucho menor: 62 renuncias recibidas formalmente hasta el momento, todas presentadas el lunes.

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Estigarribia remarcó que en el transcurso de este martes la mesa de entrada de la Secretaría General no recibió ninguna renuncia adicional, ni de médicos individuales ni de algún grupo que buscara formalizar un nuevo bloque de dimisiones.

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El respaldo documental: sello, timbrado y número de expediente

Consultado sobre cómo puede el gremio comprobar que sus documentos fueron efectivamente entregados, el vocero ministerial remitió al propio procedimiento administrativo: cada renuncia presentada en mesa de entrada recibe sello, timbrado con fecha y número de expediente, lo que constituye prueba de que existe un trámite abierto dentro del ministerio.

Ese mismo argumento fue el que usó Estigarribia para cuestionar la versión del gremio médico. Si los profesionales cuentan con esa constancia, sostuvo, no hay razón para hablar de documentos “cajoneados”: el trámite queda formalmente registrado desde el momento en que se entrega.

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Una versión que contradice al gremio médico

La cartera sanitaria fue tajante al calificar de “no muy creíble” el testimonio del gremio sobre expedientes retenidos en direcciones hospitalarias, en momentos en que la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica sostiene lo contrario: que hospitales como Acosta Ñu, el Hospital del Trauma o el Hospital Nacional de Itauguá concentran decenas de renuncias que no fueron derivadas al nivel central.

El propio Estigarribia se comprometió a mantener la vigilancia sobre las presentaciones que puedan llegar en los próximos días, en momentos en que el gremio médico anuncia que nuevos bloques de profesionales —entre ellos anestesiólogos del Hospital de Luque— se preparan para sumarse a la ola de renuncias.