Médicos lamentan insensibilidad del Gobierno y advierten que renuncias en Asunción impactan en el interior

La salida de médicos de hospitales de referencia de la capital genera preocupación en el segundo departamento, principalmente ante la necesidad de trasladar pacientes que requieren atención especializada y que no pueden ser tratados en los centros asistenciales de San Pedro.

La pediatra Susana García señaló que la situación genera impotencia entre los profesionales del interior, quienes en muchos casos deben recurrir a distintas instancias para conseguir un lugar donde derivar a los pacientes, llegando incluso a gestionar atención en el sector privado cuando no existe disponibilidad en los hospitales públicos.

“Nosotros tenemos pacientes que necesitan ser trasladados y cada vez se vuelve más difícil conseguir una respuesta”, señaló la profesional, quien lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades nacionales ante los reclamos que vienen realizando los trabajadores de blanco.

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Los médicos sostienen que la crisis no se limita a los hospitales de la capital, sino que termina afectando a todo el sistema sanitario, debido a que los centros del interior dependen de los hospitales de referencia para recibir a pacientes que necesitan tratamientos o procedimientos de mayor complejidad.

Entre los establecimientos de referencia se encuentran el Hospital de Trauma, el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Hospital Nacional de Itauguá y el Instituto Nacional del Cáncer, además de otros centros especializados de Asunción y el área metropolitana.

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La preocupación aumenta especialmente cuando se presenta una emergencia que requiere atención especializada y el paciente debe ser trasladado desde San Pedro hasta la capital. Los profesionales advierten que la falta de médicos en estos hospitales puede retrasar las derivaciones y dificultar el acceso oportuno a tratamientos.

Los trabajadores de blanco mantienen sus reclamos por mayor infraestructura, disponibilidad de insumos y medicamentos, mejores condiciones para la atención de pacientes y una mejora salarial.

Para este jueves está prevista una asamblea de los médicos, donde definirán cómo continuarán las acciones de protesta. Los profesionales no descartan nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno.