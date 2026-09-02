Senador Leite plantea equiparar salarios de médicos con los de la región, pero controlar sus guardias

La situación salarial del sector médico en Paraguay continúa en el centro del debate político. A pesar de las promesas de campaña del presidente Santiago Peña de que los profesionales de la salud ganarían más, el gremio médico reclama actualmente un reajuste ante el cual aún no existe una propuesta concreta por parte del Gobierno.

Al respecto, el senador Gustavo Leite intervino en la discusión exigiendo que se implementen mayores controles, a la vez de abrir la puerta a una mejora salarial gradual vinculada a los estándares regionales.

Para Leite, la remuneración de los profesionales debe ajustarse a la realidad del cono sur, tomando en cuenta la formación y la experiencia.

“Mi opinión es que los médicos de Paraguay tienen que ganar lo que ganan los médicos de la región. Para las horas que trabajan los médicos de la región y para la experiencia que tienen. Porque no es lo mismo un médico recién recibido que un especialista que tiene 20 años”, apuntó el legislador.

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El senador enfatizó que el objetivo principal de este ajuste debe ser evitar la fuga de talentos, señalando: “Nosotros tenemos que hacer que los que están acá se queden y cumplan”. Sin embargo, advirtió que falta rigor técnico en las discusiones actuales:

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“Pero acá me da la impresión que está faltando el debate numérico. Tenemos que parametrizar lo que gana un médico recién recibido en Argentina, Brasil y acá, y posterior a eso sentarnos a ver cómo se ajusta o no. Capaz los médicos paraguayos ganan más”, agregó.

Asimismo, reconoció que equiparar los ingresos con los pares de la región, al igual que debería ocurrir con maestros y policías, es una deuda pendiente que “capaz sea algo que se debe realizar de forma progresiva y tome su tiempo, pero hay que hacerlo”, sugiriendo incrementos del 3% o 5%.

Exigencias, controles y postura sobre las huelgas

La contraparte de esta propuesta salarial, según el senador, radica en la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de salud público.

Leite fue enfático al señalar que los profesionales deben cumplir estrictamente con sus funciones: “Los médicos también tienen que tener una exigencia de horas, una exigencia de horas de guardia. Nadie puede enojarse por la transparencia y los controles”.

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Finalmente, ante las tensiones y posibles nuevas movilizaciones del sector de la salud, Leite dejó en claro su postura sobre la vía gremial: “Las huelgas no deberían llegar a la calle. Las huelgas deberían definirse antes, en mesas de negociación. La calle siempre tiene que ser la última opción”.