Pacientes oncológicos exigen a Santiago Peña salvar la salud pública

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) emitió un pronunciamiento dirigido directamente al presidente de la República, Santiago Peña.

Bajo la consigna “Salud está de luto”, el gremio de oncologicos recordó que salud pública paraguaya tocó fondo y exigió al Poder Ejecutivo una intervención urgente para frenar la ola de renuncias de médicos especialistas.

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La nucleación de pacientes enfatizó que la renuncia masiva de profesionales, que conocen a fondo los expedientes y acompañan la evolución de cada enfermo, representa un golpe para quienes dependen de la red estatal.

Obras de fachada y una dura crítica a la gestión oficial

El comunicado de los pacientes apunta hacia las prioridades del Gobierno Central y desbarata el discurso oficialista de los megaproyectos de infraestructura. “No alcanza con inaugurar obras si no tenemos profesionales para atenderlas. No alcanza con anunciar inversiones si faltan medicamentos y especialistas”, expresó la organización.

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Desde la asociación remarcaron que no buscan ser meros espectadores de una tragedia anunciada que golpea la dignidad de las familias paraguayas más vulnerables. Por ello, instaron al jefe de Estado a asumir un liderazgo firme, convocar de inmediato a los gremios de la salud, escuchar sus reclamos laborales y pactar condiciones dignas que detengan la fuga de talento humano hacia el sector privado o el exterior.