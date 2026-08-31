Ministra de Salud se muestra con “cierta soberbia” ante reclamos, señala médico

Luego de una breve conferencia hoy por parte de los ministros Óscar Lovera -Economía-, María Teresa Barán -Salud- y el jefe de Gabinete, Javier Giménez, el gremio médico compartió una serie de reacciones. Al respecto, el doctor Roberto Riveros Mazó, quien es secretario de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, consideró que fue “muy escueto y confuso” lo presentado por el Gobierno.

Asimismo, a nivel personal, el médico señaló que las cifras sobre el aumento presupuestario presentadas por las autoridades buscan “enmascarar algo para que parezca más grande”.

Incluso describió que la ministra Barán se mostró con “cierta soberbia” por el argumento de la funcionaria sobre que “las puertas están abiertas” para dialogar con el sector, pero no sería ella quien tiene la iniciativa para plantear soluciones.

“Nosotros ya le planteamos todas las opciones”, enfatizó Riveros y también criticó las menciones a la carrera sanitaria, ya que según detalló, “es el escudo del Gobierno” desde el 2012 cada vez que hay una crisis dentro del sector.

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“Oscurecieron el panorama”

Como parte de su postura, el médico aseguró que la expectativa a la conferencia del Gobierno “era muy grande”, sin embargo, tras lo anunciado considera que “oscurecieron más el panorama”.

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“Respuestas muy confusas, pocos claras, que miren mañana por la tele qué les parece el presupuesto y podemos hablar”, señaló.

Además, aunque la ministra haya declarado tener 61 renuncias sobre su mesa, Riveros aclaró que esta cifra no refleja la realidad de la crisis, ya que en hospitales como el de Trauma se presentaron cartas de dimisión que fueron rechazadas bajo el argumento que deben ser presentadas ante la cartera sanitaria.

Finalmente, reiteró que la huelga causa un “gran impacto” a nivel de salud pública, ya que en solo una semana de huelga se suspendieron cerca de 28.000 consultas programadas y alrededor de 3.000 cirugías.

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