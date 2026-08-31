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31 de agosto de 2026 a la - 20:09

Ministra de Salud se muestra con “cierta soberbia” ante reclamos, señala médico

La ministra de Salud de Paraguay, María Teresa Barán, habla durante una rueda de prensa este lunes Mburuvicha Róga. El ministro de Economía y finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, aseguro que resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria".
La ministra de Salud de Paraguay, María Teresa Barán, habla durante una rueda de prensa este lunes Mburuvicha Róga. El ministro de Economía y finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, aseguro que resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria". Juan Pablo Pino

El doctor Roberto Riveros Mazó, cirujano pediátrico, consideró a nivel personal que la ministra de Salud, María Teresa Barán, se mostró hoy con “cierta soberbia” durante la conferencia de prensa ante el reclamo de los médicos. “Muy escueto y muy confuso lo que plantean”, aseguró.

Por ABC Color

Luego de una breve conferencia hoy por parte de los ministros Óscar Lovera -Economía-, María Teresa Barán -Salud- y el jefe de Gabinete, Javier Giménez, el gremio médico compartió una serie de reacciones. Al respecto, el doctor Roberto Riveros Mazó, quien es secretario de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, consideró que fue “muy escueto y confuso” lo presentado por el Gobierno.

Asimismo, a nivel personal, el médico señaló que las cifras sobre el aumento presupuestario presentadas por las autoridades buscan “enmascarar algo para que parezca más grande”.

Incluso describió que la ministra Barán se mostró con “cierta soberbia” por el argumento de la funcionaria sobre que “las puertas están abiertas” para dialogar con el sector, pero no sería ella quien tiene la iniciativa para plantear soluciones.

“Nosotros ya le planteamos todas las opciones”, enfatizó Riveros y también criticó las menciones a la carrera sanitaria, ya que según detalló, “es el escudo del Gobierno” desde el 2012 cada vez que hay una crisis dentro del sector.

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“Oscurecieron el panorama”

Como parte de su postura, el médico aseguró que la expectativa a la conferencia del Gobierno “era muy grande”, sin embargo, tras lo anunciado considera que “oscurecieron más el panorama”.

Respuestas muy confusas, pocos claras, que miren mañana por la tele qué les parece el presupuesto y podemos hablar”, señaló.

Grupo de médicos en uniforme sosteniendo pancarta que dice 'REAJUSTE SALARIAL' durante la protesta frente al hospital.
Médicos y personal de salud se manifestaron en Capiatá por mejoras laborales y más contrataciones en hospitales públicos.

Además, aunque la ministra haya declarado tener 61 renuncias sobre su mesa, Riveros aclaró que esta cifra no refleja la realidad de la crisis, ya que en hospitales como el de Trauma se presentaron cartas de dimisión que fueron rechazadas bajo el argumento que deben ser presentadas ante la cartera sanitaria.

Finalmente, reiteró que la huelga causa un “gran impacto” a nivel de salud pública, ya que en solo una semana de huelga se suspendieron cerca de 28.000 consultas programadas y alrededor de 3.000 cirugías.

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