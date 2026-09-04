Fram: Preparan desfile alegórico y festival para celebrar 70° aniversario

Este sábado 5 de agosto se celebrará en el distrito de Fram una agenda de actividades por el aniversario número 70 de su distritación. El aniversario fue el 28 de agosto, pero el festejo se pasó a esta fecha por el Mundial de Rally.

Durante la tarde, a las 17:30, se realizará una feria gastronómica y de emprendedores. También se realizará un desfile alegórico en el Paseo de las Luces.

De la actividad participarán las instituciones públicas y privadas de la ciudad, la colectividad japonesa y el grupo táctico especializado Lince.

Para la noche se realizará un gran festival artístico desde las 20:00, de acceso libre y gratuito. Estará amenizado por Enrique Pavón y contará con la actuación especial de Kchorros de la Línea 3 y Mili Brítez.

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Fram

Fram es conocida en la actualidad con el título de “Capital del trigo” por la gran cantidad de producción del grano, cuyo cultivo fue introducido por los colonos ucranianos y polacos.

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La base de su economía es la agricultura y la agroindustria. El trigo y la soja son los principales rubros explotados. Cuenta con un molino harinero, el más importante de la región; ingenios arroceros, una procesadora y envasadora de jugos de frutas.

La industria cárnica es también una de sus fuentes importantes de divisas, con exportaciones a Europa del Este.

Se encuentra al norte de Encarnación y desde la capital de Itapúa se llega a la ciudad por un ramal de la ruta D047 “Graneros del Sur Paraguay-Japón”, en su empalme con la Ruta PY01, km 35, en Carmen del Paraná.

El 28 de agosto de 1956, la colonia fue elevada a la categoría de distrito. La localidad cuenta con una superficie de 320 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 8.357 habitantes.