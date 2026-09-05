Ictus o ACV: síntomas de alerta, prevención y el rol clave del Código ICTUS

Cuando la función cerebral se detiene bruscamente, el tiempo es el factor más determinante entre la recuperación y una secuela irreversible.

Un desvío repentino de la boca, debilidad en las extremidades, dificultad para hablar, problemas de comprensión o una disminución brusca de la visión son señales de alerta inequívocas de que se puede estar ante un ictus o Accidente Cerebrovascular (ACV).

Este episodio médico ocurre de manera imprevista, por ejemplo, en pleno desayuno o durante cualquier actividad cotidiana.

En el 85% de los casos, se origina por un coágulo que bloquea una arteria cerebral, interrumpiendo el flujo sanguíneo y privando de oxígeno al tejido cerebral. El 15% restante corresponde a una hemorragia cerebral, provocada por la ruptura y sangrado de una arteria.

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Prevención y factores de riesgo

A pesar de su alto impacto, siendo la tercera causa de mortalidad mundial y la primera de discapacidad en adultos, hasta un 90% de los ataques cerebrovasculares se pueden prevenir.

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Los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Especialistas recalcan que mantener bajo control la presión arterial y los niveles de azúcar y colesterol, sumado a la adopción de hábitos de vida saludables y evitar el tabaco, reduce drásticamente las probabilidades de sufrirlo. Aunque es más frecuente en mayores de 65 años, cada vez afecta a personas más jóvenes.

El reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta médica inmediata son vitales. Si el paciente recibe la medicación específica para disolver el coágulo en menos de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, multiplica por nueve sus oportunidades de retomar sus actividades habituales sin secuelas.

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Para garantizar una respuesta rápida y equitativa, el Ministerio de Salud Pública implementa el Código ICTUS y el sistema Tele ICTUS, una red de telemedicina que conecta a médicos de diferentes centros de salud con neurólogos expertos en tiempo real.

Los hospitales que forman parte de esta red de atención para ACV isquémico son:

Hospital General de Luque

Hospital Nacional de Itauguá

Hospital General de Coronel Oviedo

Hospital General de Itapúa

Hospital Regional de Ciudad del Este

Hospital Regional de Concepción

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

Hospital Regional de Caacupé

Hospital Regional de Paraguarí

Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones

Hospital Distrital de San Ignacio Misiones

Hospital Regional de Pilar

Hospital Regional de Villarrica

El impacto de un ACV trasciende al paciente, alterando también la dinámica familiar al generar dependencia súbita. Actuar a tiempo, no minimizar las señales y acudir de inmediato a un centro asistencial es la herramienta más eficaz para salvar vidas y evitar daños permanentes.