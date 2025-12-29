Salud reportó 14 atenciones por picaduras de rayas en Encarnación

Según el reporte médico del doctor Ariel Báez, del Hospital Regional de Encarnación (HRE), en el centro asistencial se atendieron 14 pacientes que llegaron por picaduras de raya, de los cuales 8 fueron atenciones pediátricas y 6, adultos. Indicó que ningún caso representó gravedad y la mayoría se registró en los miembros inferiores.

Los casos fueron registrados desde el miércoles 25 hasta el domingo 28 de diciembre. Los episodios se dieron en las tres playas de la ciudad, pero la mayoría se dio en San José, según explicó el médico.

Báez detalló que una picadura de raya causa dolor intenso, hinchazón y puede dejar restos de la espina ponzoñosa; en tal caso requiere primeros auxilios como lavar la herida, sumergir la zona afectada en agua caliente por 30–60 min para inactivar la toxina, controlar el sangrado y buscar atención médica para extraer la espina y prevenir infecciones, especialmente si hay síntomas sistémicos como náuseas, debilidad o dificultad para respirar.

Además, explicó que informaron de los registros a las autoridades para que se asuman las medidas preventivas necesarias ante la presencia de rayas en los lugares habilitados para el baño en la ciudad.

Adoptan medidas preventivas

La gerente de las playas San José y Mboika’e, Laura Montiel, explicó que desde este lunes adoptarán un sistema para ahuyentar a los peces de la orilla de las playas de la ciudad. Utilizarán un tractor para mover un rastrón con el que causarán ruidos y oleaje que alejarán a las rayas.

Las rayas, que son un tipo de pez cartilaginoso, suelen detectar movimientos y evitan lugares con mucha concurrencia. No obstante, se encuentran en temporada de reproducción y suelen elegir aguas poco profundas en temporada de crecida y aumento de temperatura, que en la región empieza en setiembre.

El problema de las rayas suele evitarse en días de mucho movimiento, pero en las mañanas con poca afluencia de personas, los turistas se pueden topar con los animales que se camuflan enterrándose en la arena. Los mismos atacan solamente en casos extremos, casi siempre cuando son pisados.

La medida de utilizar el rastrón será adoptada todos los días a las 6:30, según detalló Montiel. Una vez se mueven los peces del lugar, no suelen retornar en el día.