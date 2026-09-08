Mujer dio a luz en una ambulancia de los bomberos en Tomás Romero Pereira

Una mujer de 30 años tuvo un parto en el interior de la ambulancia de los Bomberos Azules de Tomás Romero Pereira, camino al Hospital Distrital durante la mañana de este martes.

La mujer fue asistida desde su comunidad en el asentamiento Yukeri, que dista 44 kilómetros del microcentro de Tomás Romero Pereira. La licenciada Sonia Bogado del Hospital Distrital de María Auxiliadora (HDMA) acompañó a los bomberos para asistir a la mujer gestante.

El trabajo de parto comenzó en medio del viaje, por lo que tuvo que realizarse en el interior de la ambulancia, con la asistencia de la licenciada y los bomberos. Anunciaron el nacimiento de una niña en buen estado de salud general.

Los voluntarios que realizaron el servicio fueron el sargento Gustavo Invernizzi y el cabo Luis Gutiérrez.

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Partos en el noreste

El protocolo de atención en caso de partos en la región es canalizado en los hospitales distritales de cabecera, que, en el caso del noreste de Itapúa, se concentran en el HDMA. Algunas Unidades de Salud Familiar (USF) que cuentan con obstetra pueden realizar la atención, pero solo en casos sin complicaciones y en horarios de atención de estas.

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El director del HDMA, doctor Arturo Insaurralde, explicó que, en los casos en que el paciente necesita ser retirado desde su hogar, indefectiblemente son auxiliados por los bomberos. Este protocolo está establecido por el Ministerio de Salud para evitar el mal uso de los recursos.

En el distrito cuentan con tres ambulancias operativas, según detalló. En este caso, la mujer pidió el auxilio desde su residencia, según detalló.

El médico indicó que registran entre 50 y 60 partos mensuales en promedio en el centro asistencial.

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Buen estado de salud

La niña nació con un peso de 3,4 kg, a través de un parto vaginal, según el informe médico, aproximadamente a las 10:38 de este martes, siendo la hora de llegada al hospital las 11:00.

La madre sería indígena de la comunidad Yukeri, quien registra atención prenatal en la USF km 57 de Tomás Romero Pereira. Tanto la madre como la neonata se encuentran en el HDMA bajo observación.