Profanaron un cuerpo del cementerio de Encarnación y se llevaron el cráneo

El ciudadano Toribio Aguilar (81) realizó una denuncia por la profanación de los restos mortales de su hijo, que estaban depositados en una urna encima de un mausoleo familiar. Este domingo hallaron el lugar abierto y verificaron que el cráneo fue hurtado del sitio.

Los familiares denunciaron el hecho ante la Comisaría Tercera y en la administración del Cementerio Municipal de Encarnación.

Según detallaron, la última vez que visitaron el lugar, hace un mes aproximadamente, todavía no habían profanado el lugar, que está construido de material cocido.

Los restos pertenecen a Cristian Osvaldo Aguilar, que murió a sus 38 años en Encarnación por complicaciones de una pancreatitis, según detalló su padre. Fue enterrado, pero posteriormente le prepararon la urna sobre el mausoleo para colocar solamente sus huesos dentro, hace nueve años.

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Primer caso

El administrador del cementerio municipal, Mercedito Báez, explicó que es la primera ocasión, en sus cinco años de administración, que ocurre un hecho de estas características..

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El funcionario explicó que hace un par de meses hallaron dos cráneos que presumiblemente fueron utilizados en alguna especie de ritual. Estaban como velas sobre dibujos de estrellas, detalló.

Esta tarde desenterraron esos restos, pero los familiares confirmaron que no pertenecerían al cuerpo profanado.

Sobre la seguridad del sitio, detalló que el Cementerio Municipal cuenta con 11 funcionarios, pero durante las noches solamente hay un sereno. El predio tiene cuatro hectáreas y los muros perimetrales son relativamente bajos, indicó Báez.

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La profanación de cuerpo es penada

El administrador indicó que le llamó la atención el caso, porque la urna se halla a más de dos metros de altura. Además, hay otras tumbas más accesibles e incluso abiertas que podrían ser el blanco para el hurto de cráneos.

Los mismos remitieron un informe administrativo y los familiares realizaron otra denuncia en la comisaría local, detalló.

En Paraguay, la profanación de un cuerpo o de una tumba está tipificada como un delito bajo la figura de “Perturbación de la paz de los difuntos”, detallada en el artículo 231 del Código Penal paraguayo.

La sustracción de restos está penada con hasta 3 años de cárcel o multa. Se aplica a quien robe o retire un cadáver, partes del mismo o sus cenizas de la custodia de la persona o entidad encargada (como cementerios o funerarias).

Los actos ultrajantes o vandalismo son castigados con hasta 2 años de cárcel o multa. Se sanciona a quien realice actos ofensivos, destructivos o degradantes directamente contra un cadáver o una tumba.

Además, si se comprueba ánimo de lucro, la pena puede ser de hasta 5 años de cárcel.