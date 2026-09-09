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09 de septiembre de 2026 a la - 09:16

Comunidad educativa de Agüerito se moviliza para exigir rubros y obras

Entre los principales reclamos se encuentran la asignación de un rubro para la dirección y otro para la secretaría, además de la construcción de nuevas aulas y una cocina-comedor
Entre los principales reclamos se encuentran la asignación de un rubro para la dirección y otro para la secretaría, además de la construcción de nuevas aulas y una cocina-comedorOmar Acosta

SAN PEDRO. La comunidad educativa de Agüerito, distrito de Santa Rosa del Aguaray, inició una medida de fuerza para exigir respuestas a las autoridades educativas ante la falta de rubros administrativos y obras de infraestructura.

Por Omar Acosta

La comunidad educativa decide tomar la institución y suspender temporalmente las actividades académicas.

La Escuela y Colegio de Agüerito, que funcionan en un mismo predio, es escenario de la movilización. Entre los principales reclamos se encuentran la asignación de un rubro para la dirección y otro para la secretaría, además de la construcción de nuevas aulas y una cocina-comedor, necesaria para garantizar la implementación del programa Hambre Cero.

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La decisión fue adoptada durante una asamblea de padres, quienes resolvieron iniciar la medida de fuerza como mecanismo para llamar la atención de las autoridades y obtener respuestas concretas. Paralelamente, representantes de la comunidad, continúan realizando gestiones en busca de una solución.

Desde este miércoles, las actividades educativas quedaron en pausa, mientras los padres y demás integrantes de la comunidad aguardan la presencia de responsables del sector educativo que puedan atender sus reclamos.

Aguerito es una importante comunidad rural de Santa Rosa del Aguaray y forma parte de Yaguareté Forest. Se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros del casco urbano de Santa Rosa del Aguaray, por lo que las necesidades de infraestructura y servicios educativos representan una preocupación permanente para las familias de la zona.

La comunidad espera que las autoridades intervengan y brinden respuestas a los pedidos, de manera que los estudiantes puedan retomar las clases con normalidad y contar con mejores condiciones para su formación.