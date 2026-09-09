El Niño: advierten sobre riesgo de incremento en casos de dengue por lluvias

La Dirección de Meteorología e Hidrología afirma que la influencia del fenómeno meteorológico El Niño ya se siente en Paraguay y advierte que se espera un incremento en la frecuencia de las lluvias durante los próximos meses.

El incremento de la frecuencia de las precipitaciones y el gradual aumento de las temperaturas al darse la transición del invierno a la primavera generan un ambiente propicio para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

Esto genera un contexto de “posible riesgo” de un incremento en el número de casos de esa enfermedad, advirtió hoy a ABC Color Lourdes Segovia, directora del Programa Nacional de Control Vectorial del Dengue del Ministerio de Salud Pública.

Prevención de criaderos de mosquitos

Ante esa eventualidad, Segovia hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar la “prevención” de la formación de criaderos de mosquitos, que se reproducen en agua estancada en recipientes u otros objetos dejados a la intemperie.

Luego de cada lluvia es recomendable que las personas revisen sus patios y tiren, coloquen boca abajo o dejen bajo techo cualquier objeto que pueda acumular agua, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Segovia afirmó que el Ministerio de Salud, por medio del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), está tomando “recaudos” para hacer frente a la propagación del dengue que es habitual en las estaciones calurosas en Paraguay, pero enfatizó que “no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo”.