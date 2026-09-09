Tras dos años, convocan a director de Itaipú en juicio por despidos injustificados

En octubre de 2023 Itaipú Binacional desvinculó a 187 trabajadores que ingresaron mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, a un mes de su ingreso. Tras movilizaciones y reuniones con autoridades,165 fueron reincorporados y de los 22 que no fueron restituidos, 18 promovieron una demanda laboral por reintegro.

En la oportunidad, el director general del lado paraguayo, Justo Zacarías Irún, explicó que determinaron objetivamente irregularidades en el proceso de alrededor del 40% de los funcionarios que ingresaron. La jueza Guadalupe Fernandez convocó el 2 de julio de 2024 en el marco de este juicio a Zacarías Irún para declarar; sin embargo, dicha convocatoria fue trabada por diversos recursos.

Dicho expediente permaneció dilatado durante más de dos años debido a sucesivos incidentes, recusaciones, apelaciones y otras actuaciones promovidas por la parte demandada, hasta que finalmente hoy se dio a conocer que la jueza volvió a convocar al director paraguayo de Itaipú para declarar en el marco del juicio para el martes 22 de septiembre.

Los accionantes sostienen además que la acción de inconstitucionalidad deducida contra resoluciones interlocutorias no suspende automáticamente el trámite del juicio, al no existir una medida cautelar de suspensión otorgada por la Corte Suprema de Justicia.

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Piden declarar “temeraria” conducta de Itaipú

Igualmente, dieron a conocer que solicitaron al juzgado que la conducta procesal de la parte demandada, que sería Itaipú Binacional lado paraguayo, sea declarada temeraria, de mala fe y constitutiva de un uso abusivo del derecho.

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Esto al considerar que la reiteración de incidentes y recursos únicamente impidió el avance normal del proceso y el acceso de los trabajadores a una decisión judicial dentro de un plazo razonable.

“La parte actora reafirma su confianza en la Justicia y solicita que el proceso continúe sin nuevas dilaciones, garantizando el derecho de los trabajadores a obtener una resolución oportuna y conforme a derecho”, concluyen en un documento que compartieron con los medios de prensa.