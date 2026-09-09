Itaipú aumentó 19% el suministro de energía a la ANDE entre enero y agosto

El más reciente reporte técnico emitido por la Dirección Técnica de la Margen Derecha de Itaipú revela un aumento sostenido tanto en la generación total de energía como en la cantidad entregada al sistema eléctrico paraguayo.

En agosto último, la planta generó 6.796 GWh. De esta cantidad, 3.428 GWh correspondieron al sistema de 50 Hz, del cual se derivaron 2.401 GWh para la ANDE, superando los 2.064 GWh entregados en agosto de 2025.

El total generado por la binacional entre enero y agosto de 2026 ascendió a 51.144 GWh, cifra superior a los 47.392 GWh registrados en el mismo lapso del año pasado.

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Según los datos oficiales del informe, la producción acumulada en lo que va del año equivale a lo necesario para abastecer la demanda de electricidad de todo el Paraguay durante aproximadamente un año y nueve meses.

La entidad destacó además que, desde el inicio de sus operaciones en 1984 hasta la fecha, la represa supera una producción acumulada de 3.175.823 GWh de energía limpia y renovable.

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Disponibilidad operativa encima de la meta

En cuanto al rendimiento operativo, el índice de disponibilidad de las unidades generadoras de Itaipú alcanzó un 96,35 % al cierre de agosto de 2026.

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Este indicador supera en 2,35 % la meta empresarial establecida en el 94 %, mostrando un leve repunte frente al 96,02 % que se había reportado en agosto del ciclo precedente.

Desde la entidad atribuyeron estos resultados a la “eficiencia operacional y de mantenimiento”, a la capacitación del personal técnico y a la coordinación entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil.