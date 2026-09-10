Alerta de tormentas para nueve departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo boletín de alerta advirtiendo sobre el desarrollo de celdas de tormentas que continuarán afectando gran parte del territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en las próximas horas de este jueves.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura principal abarca la Región Oriental, con especial atención en los siguientes departamentos afectados:

Sur de San Pedro

Centro y este de Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Centro y norte de Paraguarí

Alto Paraná

Norte de Ñeembucú

Este de Canindeyú

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles raudales temporales, la caída de ramas o árboles debido a las ráfagas de viento, y resguardarse en zonas seguras mientras duren los núcleos de tormenta.