Alto índice larvario enciende la alerta contra el dengue en Pilar

El elevado índice larvario en distintos sectores de Pilar vuelve a encender la luz de alerta sanitaria en Ñeembucú ante el riesgo de circulación del mosquito transmisor del dengue y otras arbovirosis.

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Si bien actualmente no se registran casos positivos de dengue ni de otras arbovirosis, en el departamento desde hace más de un año, la situación preocupa a los responsables de vigilancia epidemiológica debido a la cantidad de potenciales criaderos detectados en los barrios.

Pablo Valenzuela, funcionario del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), explicó que el último relevamiento realizado en Pilar había arrojado un índice larvario cercano al 29%, considerado elevado, y señaló que actualmente se encuentra en marcha una nueva evaluación para determinar la situación actual.

El funcionario remarcó que el elevado índice no significa que exista actualmente una epidemia de dengue, pero sí constituye un factor de riesgo que puede favorecer una rápida propagación de la enfermedad si ingresa el virus a la población.

Vigilancia permanente

Ante este escenario, las brigadas de Senepa mantienen un intenso trabajo preventivo en los diferentes barrios de Pilar, mediante visitas domiciliarias, rastrillajes y eliminación de recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito aedes aegypti.

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“Estamos realizando el nuevo índice larvario, porque el último que se hizo estaba bastante alto en Pilar”, explicó Valenzuela, quien destacó que los trabajos preventivos se desarrollan prácticamente todos los días.

Las intervenciones también abarcan sectores considerados de mayor riesgo para la proliferación de mosquitos, como talleres, gomerías y recicladoras, donde habitualmente pueden acumularse neumáticos, recipientes y otros elementos capaces de juntar agua.

Educación como herramienta clave

Senepa también viene intensificando los talleres y las acciones de promoción de la salud, buscando que los propios vecinos se conviertan en protagonistas de la prevención.

Según Pablo Valenzuela,el mensaje apunta a una tarea sencilla pero fundamental: eliminar los recipientes donde el mosquito pueda reproducirse antes de que las larvas lleguen a convertirse en mosquitos adultos.

Valenzuela señaló que los funcionarios realizan visitas casa por casa en prácticamente todos los barrios de la ciudad, además de desarrollar actividades educativas y preventivas en coordinación con otros sectores de salud.

Pocas notificaciones y ningún positivo

A pesar del escenario generado por el índice larvario, desde Senepa remarcan que actualmente las notificaciones de casos sospechosos son pocas y que no se registran casos positivos de arbovirosis en Ñeembucú desde hace más de un año.