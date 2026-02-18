Prevención del dengue se intensifica en Pilar y Alberdi ante el aumento de mosquitos

Funcionarios del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) intensifican los trabajos de prevención contra el dengue en la ciudad de Pilar y en otros distritos del departamento, como Alberdi, ante la proliferación de mosquitos registrada luego de los constantes aguaceros en la zona.

Lea más: Dengue: 27% de afectados son niños y adolescentes, pero vacunación tiene baja cobertura

Desde la Dirección Departamental de Senepa informaron que las brigadas realizan rociado espacial en viviendas y patios, además de visitas casa por casa para concienciar a la población sobre la eliminación de criaderos.

La aparición de casos sospechosos de dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que buscan reducir el riesgo de propagación del dengue y otras arbovirosis.

El encargado regional del Senepa, Pablo Valenzuela, explicó que los trabajos incluyen rastrillaje, rociado focal y controles específicos en talleres, gomerías y otros lugares donde pueden acumularse recipientes con agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos trabajando en el barrio Loma Clavel por un cuadro sospechoso de dengue, realizando rastrillaje con rociado focal y espacial”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Aumentan las notificaciones de sospechas de dengue en las últimas semanas

Asimismo, indicó que dentro del plan operativo de verano también se realizan intervenciones en puntos estratégicos donde se desarrollan eventos masivos, como playas, discotecas, festivales en plazas y actividades deportivas.

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar todo tipo de recipientes con agua estancada para evitar la reproducción del mosquito transmisor.

Lea más: Dengue ¿qué es, cómo se transmite y cómo se previene?

Si bien gran parte de la ciudadanía colabora con las campañas de prevención, se advirtió que aún persisten prácticas irresponsables, como el depósito de basura en la costanera local, lo que favorece la formación de criaderos.

Valenzuela aclaró que, hasta el momento, no se registran casos positivos de arbovirosis en el departamento de Ñeembucú, aunque existen cuadros sospechosos que motivaron el refuerzo de los controles preventivos.