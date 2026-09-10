Cuatro departamentos en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso advirtiendo sobre el desarrollo de celdas de tormentas que afectarán parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Las autoridades explicaron que estas condiciones se deben a la persistente formación de núcleos tormentosos sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la jornada de hoy.

El aviso advierte de condiciones climáticas adversas que impactarán de lleno en la Región Oriental, focalizándose de manera específica en los siguientes departamentos:

Caazapá: Centro, oeste y sur.

Itapúa: Norte y centro.

Paraguarí: Este.

Alto Paraná: Este.

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Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de caída de ramas, cortes de energía eléctricos temporales ocasionados por los fuertes vientos y anegamientos repentinos en zonas urbanas.